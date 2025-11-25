Le frasi "rubate" di Mbappé a Bellingham e all'arbitro durante Elche-Real Madrid

Il Real Madrid è in vetta alla Liga , ma nell'ultima giornata i blancos non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in trasferta contro l'Elche. Un risultato arrivato in rimonta, grazie al gol di Bellingham a tre minuti dal novantesimo. Molto nervoso Mbappé : il numero 10 del Real ha incitato più volte i propri compagni, ma si è anche reso protagonista con vari diverbi con l'arbitro per le moltelplici perdite di tempo degli avversari.

"Se non può, va fuori", "Spiegami!", "Pressiamo alto!": tutti le frasi di Mbappé

Il format El Dia Despues dell'emittente spagnola Movistar+ si è concentrata sulla partita di Kylian Mbappé. Oramai vero leader tecnico e carismatico del Real. "Dobbiamo pressare più in alto!" ha urlato a Bellingham nel corso della partita per, poi, dopo il gol del pareggio segnato proprio dall'inglese, rivolgersi a Vinicius: "Forza! Ne manca ancora uno!". Molto nervoso il francese classe 1998, soprattutto nei confronti del direttore di gara a causa delle ripetute perdite di tempo degli avversari: "Sta passando molto tempo! Se non può rientrare va fuori" ha detto parlando di un giocatore dell'Elche che si stava facendo medicare sul terreno di gioco. Quindi, all'ennesimo fallo fischiato, Mbappé è corso verso l'arbitro urlando: "Spiegami! Spiegami!". Alla fine, è arrivato il cartellino giallo per proteste, con l'arbitro, Francisco Hernandez, che a fine partita lo ha congedato con un: "Kylian, tranquillo".