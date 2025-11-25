Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Le frasi "rubate" di Mbappé a Bellingham e all'arbitro durante Elche-Real Madrid

La stella francese protagonista tra incitamenti ai compagni e vari diverbi col direttore di gara per le perdite di tempo
TagsMbappéReal MadridLiga
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Il Real Madrid è in vetta alla Liga, ma nell'ultima giornatablancos non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in trasferta contro l'Elche. Un risultato arrivato in rimonta, grazie al gol di Bellingham a tre minuti dal novantesimo. Molto nervoso Mbappé: il numero 10 del Real ha incitato più volte i propri compagni, ma si è anche reso protagonista con vari diverbi con l'arbitro per le moltelplici perdite di tempo degli avversari.

"Se non può, va fuori", "Spiegami!", "Pressiamo alto!": tutti le frasi di Mbappé

Il format El Dia Despues dell'emittente spagnola Movistar+ si è concentrata sulla partita di Kylian Mbappé. Oramai vero leader tecnico e carismatico del Real. "Dobbiamo pressare più in alto!" ha urlato a Bellingham nel corso della partita per, poi, dopo il gol del pareggio segnato proprio dall'inglese, rivolgersi a Vinicius: "Forza! Ne manca ancora uno!". Molto nervoso il francese classe 1998, soprattutto nei confronti del direttore di gara a causa delle ripetute perdite di tempo degli avversari: "Sta passando molto tempo! Se non può rientrare va fuori" ha detto parlando di un giocatore dell'Elche che si stava facendo medicare sul terreno di gioco. Quindi, all'ennesimo fallo fischiato, Mbappé è corso verso l'arbitro urlando: "Spiegami! Spiegami!". Alla fine, è arrivato il cartellino giallo per proteste, con l'arbitro, Francisco Hernandez, che a fine partita lo ha congedato con un: "Kylian, tranquillo".

