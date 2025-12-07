Real Madrid, che disastro! Chiude in nove, sconfitto al Bernabeu dal Celta, e perde Militao

MADRID (SPAGNA). Clamoroso al Santiago Bernabeu! A tre giorni dalla super sfida di Champions col Manchester City , il Real Madrid crolla inaspettatamente di fronte al gagliardo Celta di Claudio Giraldez , trafitto per due volte dall’ispiratissimo subentrato Williot Swedberg . Notte da dimenticare per i blancos, che nel corso del primo tempo perdono per infortunio di Eder Militao , e nella ripresa, devono prendere atto delle espulsioni dei due terzini sinistri Fran Garcia e Alvaro Carreras . E il Barça , così, chiude la giornata con 4 punti di vantaggio sugli eterni rivali.

Con tutta l’artiglieria

Niente calcoli in vista dell'incrocio di Coppa Campioni col City per Xabi Alonso, che se la gioca più o meno con tutta l’artiglieria. Confermatissimi, davanti, gli irrinunciabili Mbappé e Vinicius, supportati da Arda Guler e Bellingham. L’ormai consueta emergenza nelle retrovie, causata dalle contemporanee assenze di Huijsen, Alaba, Carvajal, Alexander-Arnold e Mendy viene risolta con l’accentramento di Alvaro Carreras nel cuore della difesa, accanto a Militao, con Asencio sulla fascia destra e Fran Garcia sulla mancina. Il collega Claudio Giraldez, da parte sua, conferma il solo Oscar Mingueza rispetto all’undici che, in settimana, aveva superato solo ai rigori la cenerentola Sant Andreu in Coppa del Re. Con il possente Borja Iglesias, in avanti, ci sono Bryan Zaragoza e Pablo Duran.



Piove sul bagnato

Il Real fatica a ingranare e riesce a rendersi pericoloso, solo dopo il quarto d’ora, grazie a una capocciata ravvicinata di Bellingham, sugli sviluppi di una giocata d’angolo, respinta dal reattivo Inout Radu. Attorno al 20’, cala il gelo al Santiago Bernabeu, quando Militao crolla nel corso di uno sprint e si vede costretto a cedere il posto a Rudiger. Il problema muscolare sofferto dal centrale brasiliano, purtroppo, pare serio. I blancos, poi, si mettono ad attaccare con maggiore intensità, con Guler che ci prova due volte, senza trovare la porta. Nel finale della prima frazione, un preciso lancio di Tchouameni trova Vinicius alle spalle della linea difensiva ospite, ma l’ex portiere dell’Inter ci mette nuovamente una pezza. Per i galiziani, un’unica vera occasione, con un contropiede chiuso con un destro di Borja Iglesias neutralizzato dall’attento Courtois.

Disfatta blanca

La ripresa si apre con Williot Swedberg per Pablo Duran, che nel primo tempo si era infortunato a una spalla. E proprio il longilineo centrocampista offensivo svedese, poco prima del 10’, sblocca a sorpresa la gara con un geniale colpo di tacco, su un centro dalla sinistra dell’attivissimo Zaragoza. A complicare ulteriormente la situazione per i blancos, poi, ci pensa lo sciagurato Fran Garcia, che si guadagna due evitabili cartellini gialli nel giro di un minuto, poco prima del 20’, lasciando, così, i compagni in inferiorità numerica. Il Real si getta, comunque, rabbiosamente in avanti e, prima Mbappé, poi il subentrato Gonzalo Garcia, sfiorano di un nulla il pareggio. Poi, il nervosismo prende il sopravvento e Alvaro Carreras si fa cacciare per proteste. Con i blancos ormai in nove, in pieno recupero, arriva anche il secondo gol di Williot, che si prende il lusso di mettere a sedere Courtois prima di completare una doppietta da raccontare ai nipoti. Real sconfitto, col Barça con 4 punti di vantaggio in classifica.