"Perché Zidane, Klopp e Mourinho non sono ipotesi possibili per la panchina del Real Madrid"
Nelle ultime ore sono tornati a circolare i nomi di Zinedine Zidane, Jurgen Klopp e José Mourinho come possibili alternative a Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Un tema già visto nella scorsa stagione, quando il futuro di Carlo Ancelotti sembrava in bilico.
Zidane, Klopp o Mourinho al Real? Il punto
In realtà, come sottolinea il quotidiano As, nessuna delle tre ipotesi è credibile. Zidane ha finalmente ottenuto ciò che aspettava da tempo: guiderà la Nazionale francese dopo i Mondiali negli Stati Uniti. Il rapporto con il Real Madrid è tornato sereno, ma senza alcun coinvolgimento operativo nel club e senza prospettive di un ritorno in panchina.
Ipotesi non credibili
Klopp, oggi dirigente del gruppo Red Bull, vive a Maiorca e non ha intenzione di tornare ad allenare. Infine Mourinho, pur mantenendo un ottimo rapporto personale con Florentino Pérez, ha già smentito qualsiasi possibilità di un nuovo ciclo al Bernabeu.