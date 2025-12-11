Real Madrid, i giocatori e la posizione di Xabi Alonso: “Siamo con lui”

La squadra è con il tecnico: tutte le parole

Proprio questa unità è stata confermata dai protagonisti. Rodrygo, dopo il gol, è corso verso la panchina per abbracciare il proprio allenatore: un gesto che vale più di molte parole. “È un momento complicato, per lui come per noi. Le cose non stanno andando bene e volevo dimostrare che siamo uniti, con il nostro allenatore”, ha spiegato l’attaccante brasiliano. Anche Jude Bellingham, indicato negli ultimi giorni tra i presunti “ribelli”, ha voluto chiarire la propria posizione: “L’allenatore è fantastico. Personalmente ho un rapporto eccellente con lui. E so che molti dei miei compagni lo hanno. Nessuno si arrende, nessuno si lamenta o si piange addosso”. Un messaggio limpido, che smentisce le voci su un possibile distacco tra lo spogliatoio e il mister. Sulla stessa linea anche Thibaut Courtois, protagonista tra i pali, che ha respinto l’idea che la sfida contro il Manchester City fosse un “esame” per Alonso: “Non abbiamo vissuto la partita col City come un esame per il mister. Credo che abbiamo dimostrato di essere con lui, che abbiamo giocato bene, dato il 100%”. Infine, Marco Asensio ha ribadito la piena fiducia del gruppo: “Lo spogliatoio conosce il messaggio che trasmette Xabi Alonso, lo spogliatoio è con lui al 100%. L'unica cosa che possiamo fare noi giocatori è cambiare l’atteggiamento e col City si è visto un cambiamento”.