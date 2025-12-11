Real Madrid, i giocatori e la posizione di Xabi Alonso: “Siamo con lui”
La sconfitta di ieri in Champions League contro il Manchester City lascia aperti interrogativi sul futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Se la decisione definitiva arriverà soltanto nei prossimi giorni, una cosa tuttavia è emersa con forza dal Bernabeu: la squadra è con il suo allenatore. Un segnale che la società non potrà ignorare. Al termine della partita, il tecnico ha voluto ringraziare i suoi giocatori per lo spirito mostrato in campo: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, li ringrazio per l'atteggiamento”, ha dichiarato Alonso, evidenziando un gruppo compatto nonostante il momento complicato.
La squadra è con il tecnico: tutte le parole
Proprio questa unità è stata confermata dai protagonisti. Rodrygo, dopo il gol, è corso verso la panchina per abbracciare il proprio allenatore: un gesto che vale più di molte parole. “È un momento complicato, per lui come per noi. Le cose non stanno andando bene e volevo dimostrare che siamo uniti, con il nostro allenatore”, ha spiegato l’attaccante brasiliano. Anche Jude Bellingham, indicato negli ultimi giorni tra i presunti “ribelli”, ha voluto chiarire la propria posizione: “L’allenatore è fantastico. Personalmente ho un rapporto eccellente con lui. E so che molti dei miei compagni lo hanno. Nessuno si arrende, nessuno si lamenta o si piange addosso”. Un messaggio limpido, che smentisce le voci su un possibile distacco tra lo spogliatoio e il mister. Sulla stessa linea anche Thibaut Courtois, protagonista tra i pali, che ha respinto l’idea che la sfida contro il Manchester City fosse un “esame” per Alonso: “Non abbiamo vissuto la partita col City come un esame per il mister. Credo che abbiamo dimostrato di essere con lui, che abbiamo giocato bene, dato il 100%”. Infine, Marco Asensio ha ribadito la piena fiducia del gruppo: “Lo spogliatoio conosce il messaggio che trasmette Xabi Alonso, lo spogliatoio è con lui al 100%. L'unica cosa che possiamo fare noi giocatori è cambiare l’atteggiamento e col City si è visto un cambiamento”.