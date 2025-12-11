Corriere dello Sport.it
Xabi Alonso ha le ore contate: il Real Madrid gli ha imposto una sola condizione per non essere esonerato

Ore caldissime in casa dei blancos dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City: ultimatum per il tecnico, ormai sulla graticola
Real Madrid

Real Madrid

Real Madrid

Si è fatta pesantissima l'aria attorno a Xabi Alonso, che dopo la sconfitta in Champions League con il Manchester City sembrerebbe essere rimasto appeso ad un filo alla panchina del Real Madrid. Decisiva per il futuro del tecnico, secondo le indiscrezioni riportate dal catalano Sport, sarebbe la sfida di Liga in casa dell'Alaves, con un solo risultato a disposizione per conservare il posto.

Florentino Perez ha finito la pazienza: Xabi condannato a vincere

In Liga il Real Madrid è passato da un rassicurante +5 dopo un avvio in cui tutto filava per il verso giusto ad un potenziale -7 da un Barcellona che ha invece innestato la marcia alta e che ormai procede spedito. Gli azulgrana ospiteranno sabato sera al Camp Nou l'Osasuna, con l'opportunità di allungare sui blancos, impegnati domenica nel catino del Mendizorroza. Xabi Alonso condannato a vincere, qualunque altro risultato, infatti, potrebbe portare alla fine della sua avventura sulla panchina del Real.

 

 

 

