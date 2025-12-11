Xabi Alonso ha le ore contate: il Real Madrid gli ha imposto una sola condizione per non essere esonerato

Si è fatta pesantissima l'aria attorno a Xabi Alonso , che dopo la sconfitta in Champions League con il Manchester City sembrerebbe essere rimasto appeso ad un filo alla panchina del Real Madrid . Decisiva per il futuro del tecnico, secondo le indiscrezioni riportate dal catalano Sport, sarebbe la sfida di Liga in casa dell' Alaves , con un solo risultato a disposizione per conservare il posto.

Florentino Perez ha finito la pazienza: Xabi condannato a vincere

In Liga il Real Madrid è passato da un rassicurante +5 dopo un avvio in cui tutto filava per il verso giusto ad un potenziale -7 da un Barcellona che ha invece innestato la marcia alta e che ormai procede spedito. Gli azulgrana ospiteranno sabato sera al Camp Nou l'Osasuna, con l'opportunità di allungare sui blancos, impegnati domenica nel catino del Mendizorroza. Xabi Alonso condannato a vincere, qualunque altro risultato, infatti, potrebbe portare alla fine della sua avventura sulla panchina del Real.