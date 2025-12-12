Sembra uscita dal futuro: la lampada “miracolosa” di Huijsen incuriosisce i social

Dean Huijsen è sempre più vicino al rientro con il Real Madrid : dopo oltre due settimane ai box e cinque gare saltate, il difensore potrebbe tornare a disposizione già nel weekend contro l’Alaves.

Huijsen e la lampada del futuro

A mostrare i progressi del giovane è stato suo padre, Don, che sui social ha condiviso un’immagine del figlio impegnato in una sessione di recupero altamente specifica.

Come funziona

Nella foto compare anche una lampada terapeutica utilizzata per accelerare il recupero fisico. Il dispositivo una tecnologia di bio-ottimizzazione dal valore di 999 euro sfrutta la luce infrarossa per stimolare i mitocondri, aumentare la produzione di ATP, ridurre infiammazione, dolore e affaticamento, oltre a favorire sonno e ritmo circadiano. Uno strumento che viene utilizzato da diversi atleti professionisti per migliorare recupero, concentrazione e prestazioni.