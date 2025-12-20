Mbappé come CR7: 59 gol col Real Madrid nel 2025! Blancos a -1 dal Barcellona

MADRID (SPAGNA). Epilogo del 2025 felice per il Real Madrid , che lasciate alle spalle le ultime due sconfitte interne contro Celta e Manchester City , torna al successo al Santiago Bernabeu contro il gagliardo Siviglia di Matias Almeyda , che dà battaglia fino all’ultimo, nonostanter l’espulsione di Marcao a metà ripresa. Decidono un colpo di testa dell’ottimo Bellingham e un rigore di Mbappé , che realizza l’anelata 59ª rete con i blancos del 2025, ripetendo, così, l’impresa centrata da Cristiano Ronaldo nel 2013. Mai nessuno come loro nella gloriosa storia dei 15 volte campioni d’Europa. Risultato che permette a Xabi Alonso di tornare a -1 dal Barcellona , che domani pomeriggio gioca allo Stadio della Ceramica di Villarreal .

Lo stacco di Jude

Le due ultime sconfitte sofferte al Santiago Bernabeu paiono aver lasciato il segno, perché il Real, nei primi minuti, pare contratto e intimidito e concede un paio di chiare occasioni a Isaac Romero e all’eterno Alexis Sanchez, tra i più attivi tra gli ospiti. Gli spalti iniziano a mugugnare e i ragazzi di Xabi Alonso paiono ridestarsi, trascinati da un motivatissimo Mbappé, che si sente ormai a un passo dal record fissato da Cristiano Ronaldo nell’anno di grazia 2013. A sbloccare il risultato, però, ci pensa Jude Bellingham, che insacca con uno stacco imperioso, pescato da una pennellata di Rodrygo. Gli andalusi reagiscono e, allo scadere, sfiora la traversa con una spettacolare rovesciata di Alexis.

Mbappé come CR7

Alla ripresa, il Siviglia si ripresenta senza il suo tecnico Matias Almeyda, che già ammonito nel corso della prima frazione, si fa cacciare dal direttore di gara. Tutti i tatticismi saltano e inizia una gara giocata a viso aperto, con Courtois che nega più volte il gol all’impreciso Isaac e Vlachodimos che devia sulla traversa un colpo di testa di Mbappé e una girata improvvisa di Rodrygo. A metà frazione, gli ospiti rimangono in dieci, a seguito del secondo cartellino giallo guadagnato da Marcao. L’inferiorità numerica, però, non scoraggia gli ospiti, che continuano a pungere. A sigillare la gara, ci pensa Mbappé, che al 40’, realizza con freddezza un rigore concesso per un fallo di Juanlu sullo scatenato Rodrygo. 59 gol col Real nel 2025 per il fuoriclasse di Bondy. Eguagliato, così, il vecchio record di CR7 e blancos a -1 dal Barça, che domani visita il Villarreal.