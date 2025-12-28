Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kroos incorona Ancelotti: "Il migliore con cui ho lavorato"

L'ex centrocampista ha elogiato ospite da Romario l'attuale commissario tecnico del Brasile
1 min
TagsReal MadridKroosAncelotti
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

"Ancelotti è il miglior allenatore con cui ho lavorato". L'incoronazione all'attuale commissario tecnico del Brasile arriva da Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, che con Ancelotti come allenatore ha giocato oltre duecento partite al Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni a Romario Tv, il podcast dell'ex calciatore brasiliano.

Kroos: "Ancelotti maestro a gestire grandi squadre"

Kroos ha proseguito esplicitando le caratteristiche di Ancelotti: "E' un maestro a gestire grandi squadre, non solamente da un punto di vista tecnico, ma anche sotto un punto di vista umano". Il centrocampista tedesco con l'allenatore italiano ha conquistato, tra i vari trofei, due Champions League, quella del 2022 e del 2024. L'ultima, vinta a Wembley contro il Borussia Dortmund, ha conciso con l'ultima presenza con i club per il centrocampista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

Da non perdere

La top 11 della storia per KroosNeres sogna il Mondiale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS