Kroos incorona Ancelotti: "Il migliore con cui ho lavorato"

" Ancelotti è il miglior allenatore con cui ho lavorato ". L'incoronazione all'attuale commissario tecnico del Brasile arriva da Toni Kroos . Il centrocampista tedesco, che con Ancelotti come allenatore ha giocato oltre duecento partite al Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni a Romario Tv, il podcast dell'ex calciatore brasiliano.

Kroos: "Ancelotti maestro a gestire grandi squadre"

Kroos ha proseguito esplicitando le caratteristiche di Ancelotti: "E' un maestro a gestire grandi squadre, non solamente da un punto di vista tecnico, ma anche sotto un punto di vista umano". Il centrocampista tedesco con l'allenatore italiano ha conquistato, tra i vari trofei, due Champions League, quella del 2022 e del 2024. L'ultima, vinta a Wembley contro il Borussia Dortmund, ha conciso con l'ultima presenza con i club per il centrocampista.