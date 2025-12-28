Kroos incorona Ancelotti: "Il migliore con cui ho lavorato"
"Ancelotti è il miglior allenatore con cui ho lavorato". L'incoronazione all'attuale commissario tecnico del Brasile arriva da Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, che con Ancelotti come allenatore ha giocato oltre duecento partite al Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni a Romario Tv, il podcast dell'ex calciatore brasiliano.
Kroos: "Ancelotti maestro a gestire grandi squadre"
Kroos ha proseguito esplicitando le caratteristiche di Ancelotti: "E' un maestro a gestire grandi squadre, non solamente da un punto di vista tecnico, ma anche sotto un punto di vista umano". Il centrocampista tedesco con l'allenatore italiano ha conquistato, tra i vari trofei, due Champions League, quella del 2022 e del 2024. L'ultima, vinta a Wembley contro il Borussia Dortmund, ha conciso con l'ultima presenza con i club per il centrocampista.