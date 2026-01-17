Real Madrid, Mbappé e Asencio spengono la contestazione

MADRID (SPAGNA). Prima vittoria della nuova gestione Alvaro Arbeloa per il Real Madrid , che a tre giorni dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa del Re , per mano della cenerentola Albacete , fa sua la sfida interna di campionato col Levante grazie a un rigore del redivivo Mbappé e a una rete del combattivo Asencio , entrambe arrivate nella ripresa. Non è mancata l’attesa contestazione del Santiago Bernabeu, indignato per l’eliminazione dal trofeo dedicato a Sua Maestà, arrivata subito dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barça .

Contestati

Fischi assordanti accompagnano l’ingresso in campo dei blancos, prima del fischio d’inizio. Tra i più bersagliati, Bellingham e Vinicius, ma la protesta in realtà investe tutti, compreso il neoarrivato Arbeloa e il presidentissimo Florentino Perez. L’ambiente ostile pare influenzare parecchio l’avvio di Mbappé e compagni, che nel corso della prima frazione confezionano un’unica vera giocata da gol, proprio con l’ex Psg, che lanciato da Asencio, tenta una complicata volée che non trova lo specchio della porta.

Prima gioia per Arbeloa

La ripresa si apre con l’apparizione di Arda Guler per l’opaco Camavinga e di Mastantuono per un Gonzalo meno adatto a dare profondità al gioco sulla fascia. La doppia mossa del successore di Xabi Alonso funzione alla grande e, dopo un tiro a giro di Tchouameni uscito di un nulla, Mbappé costringe al fallo da rigore Dela. Sul dischetto si presenta lo stesso francese, che spiazza Ryan e realizza, così, il suo 19º gol nel torneo. Una decina di minuti dopo, blinda il risultato l’aitante Asencio, che sugli sviluppi di una giocata d’angolo, svetta in area e insacca all’incrocio. Alleggeriti dal risultato favorevole, i blancos continuano ad attaccare, ma devono fare i conti con Ryan, che evita la goleada con diversi interventi, specie su Bellingham e Vinicius. Prima vittoria del nuovo corso Arbeloa e Real di nuovo a -1 dal Barça, che domani sera visita la Real Sociedad.