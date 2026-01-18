Il Barcellona si arrende davanti alla sfortuna e alla Real Sociedad

SAN SEBASTIAN (SPAGNA). Serata sfortunata per il Barcellona , che dopo 9 vittorie di fila in Liga, si arrende davanti alla pragmatica Real Sociedad . Ben 5 legni e 3 reti annullate ai blaugrana, che fanno la partita, ma vengono puniti dai gol di Oyarzabal e di Gonçalo Guedes , che insacca appena un minuto dopo l’effimero pareggio di Marcus Rashford . I baschi, nel finale, rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Carlos Soler , ma reggono, nonostante il maxirecupero di 9 minuti. E, così, il Real Madrid , che ieri ha avuto la meglio sul Levante , si ritrova a -1 dagli eterni rivali.

Vale solo il gol di Oyarzabal

Privo dell’acciaccato Raphinha e con Lewandowski in panchina, sotto la pioggia battente di San Sebastian, il Barça fa la partita. La Real Sociedad, che si vede subito annullare un gol di Oyarzabal per fuorigioco, però, in qualche modo regge. Innumerevoli le occasioni confezionate dai blaugrana, ma tra la mira imprecisa di Pedri e Dani Olmo, un paio di mezzi miracoli di Remiro e ben tre gol invalidati a Fermin Lopez, Frenkie de Jong e Lamine, i ragazzi di Hansi Flick non riescono ad andare a segno. A chiudere in vantaggio, così, sono i baschi, che varcata la mezz’ora vanno a rete con il vivace Oyarzabal, che servito da Kubo sul secondo palo, non fallisce. Nel tempo di recupero, il signor Gil Manzano fischierebbe un rigore per un fallo di Zubeldia su Lamine, ma anche in questo caso spunta il Var, che pizzica il gioiellino di Rocafonda in offside all’inizio della giocata.

Festival dei legni!

La ripresa si apre con due pali colti dallo sfortunatissimo Dani Olmo, nel giro di appena un minuto. Col risultato che non cambia, varcato il quarto d’ora di gioco, Hansi Flick decide per il triplo cambio, con Joao Cancelo, Rashford e Lewandowski che rilevano Balde, Olmo e Ferran Torres. La pressione dei catalani aumenta ulteriormente e il centravanti polacco ci prova subito di testa, ma si vede negare il gol dal reattivo Remiro, che devia sulla traversa. Poco dopo, l’ex Kubo esce di scena, messo ko da un malanno muscolare e sostituito da Barrenetxea. Subito dopo, il Barça trova il meritato pareggio con una capocciata ravvicinata di Rashford, pescato in area da Lamine. Palla al centro e la Real Sociedad è di nuovo avanti con Gonçalo Guedes. Nei minuti successivi, Oyarzabal si divora il tris e, poi, un tiro dello stesso attaccante basco viene salvato sulla linea da Cubarsì. Sul fronte opposto, Koundé coglie il quarto legno della disgraziata serata dei blaugrana. Nel finale, i baschi rimangono in dieci per una dura entrata di Carlos Soler sulla caviglia di Pedri e Rashford coglie un nuovo palo, direttamente da calcio d’angolo. Non è serata. Barça sconfitto e Real Madrid di nuovo a -1.