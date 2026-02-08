Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Carreras e Mbappé mantengono il Real Madrid nella scia del Barcellona

Carreras e Mbappé mantengono il Real Madrid nella scia del Barcellona

Pronta replica dei blancos, che all’indomani della vittoria dei blaugrana sul Maiorca, s’impongono a Valencia, con le due reti trovate nella ripresa dal terzino e dall’ex Psg.
Andrea De Pauli
2 min
VALENCIA (SPAGNA). Ci mette un tempo a risolvere il rebus Valencia, ma alla fine il Real Madrid sbanca il Mestalla, grazie alle reti del terzino d’assalto, Alvaro Carreras, e dell’implacabile Kylian Mbappé. Risultato che permette ad Alvaro Arbeloa, nonostante diverse assenze di peso, di mantenere il passo del Barça, che rimane avanti di un punto dopo la vittoria interna di ieri sul Maiorca.

 

Defezioni celebri

Vincius è squalificato, il sostituto naturale Rodrygo è infortunato ed è indisponibile pure Bellingham. E le tre assenze celebri paiono pesare parecchio nel Real che Alvaro Arbeloa schiera a Valencia, con Mbappé spalleggiato, in avanti, da Gonzalo Garcia e Guler, che nella prima frazione producono poco o nulla a livello offensivo di fronte al solido undici schierato dal pragmatico Carlos Corberan. Alla resa dei conti, solo due tiri da posizione angolata di Mbappé e del canterano David Jimenez, respinti dall’attento portiere locale, Dimitrievski. Inoperoso, nelle prima frazione, Courtois.

 

Ripresa risolutiva

Nella ripresa, il Valencia avanza il baricentro e prova a pungere, senza troppo successo, con l’ex Fiorentina Lucas Beltran e con Hugo Duro. I blancos rispondono con una botta dalla lunga distanza di Valverde, bloccata a terra da Dimitrievski. A sbloccare il risultato, al 20’, ci pensa Alvaro Carreras, che s’insinua in area tra tre rivali e insacca. I levantini provano a rispondere subito con Beltran, che servito dalla destra da Ugrinic, scheggia il palo con Courtois completamente fuori causa. Il Real replica con un diagonale di Mbappé, che manca di un soffio il bersaglio grosso. Il cocciuto pichichi della Liga trova la 23ª rete personale nel torneo, in pieno recupero, servito a centro area da Brahim Diaz. Blancos di nuovo a -1 dal Barça.

