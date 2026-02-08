Carreras e Mbappé mantengono il Real Madrid nella scia del Barcellona

Defezioni celebri

Vincius è squalificato, il sostituto naturale Rodrygo è infortunato ed è indisponibile pure Bellingham. E le tre assenze celebri paiono pesare parecchio nel Real che Alvaro Arbeloa schiera a Valencia, con Mbappé spalleggiato, in avanti, da Gonzalo Garcia e Guler, che nella prima frazione producono poco o nulla a livello offensivo di fronte al solido undici schierato dal pragmatico Carlos Corberan. Alla resa dei conti, solo due tiri da posizione angolata di Mbappé e del canterano David Jimenez, respinti dall’attento portiere locale, Dimitrievski. Inoperoso, nelle prima frazione, Courtois.

Ripresa risolutiva

Nella ripresa, il Valencia avanza il baricentro e prova a pungere, senza troppo successo, con l’ex Fiorentina Lucas Beltran e con Hugo Duro. I blancos rispondono con una botta dalla lunga distanza di Valverde, bloccata a terra da Dimitrievski. A sbloccare il risultato, al 20’, ci pensa Alvaro Carreras, che s’insinua in area tra tre rivali e insacca. I levantini provano a rispondere subito con Beltran, che servito dalla destra da Ugrinic, scheggia il palo con Courtois completamente fuori causa. Il Real replica con un diagonale di Mbappé, che manca di un soffio il bersaglio grosso. Il cocciuto pichichi della Liga trova la 23ª rete personale nel torneo, in pieno recupero, servito a centro area da Brahim Diaz. Blancos di nuovo a -1 dal Barça.