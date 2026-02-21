Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Alessio Lisci ferma il Real Madrid!© APS

Alessio Lisci ferma il Real Madrid!

Impresa dell’allenatore romano, che supera i blancos con un rigore di Ante Budimir e una prodezza di Raul Garcia, in pieno recupero, dopo il momentaneo pareggio di Vinicius. Prima sconfitta in Liga per Arbeloa e, in caso di vittoria sul Levante, il Barcellona domani potrà riprendersi la vetta.
Andrea De Pauli
4 min
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

PAMPLONA (SPAGNA). Prima battuta d’arresto in Liga, per il Real Madrid di Alvaro Arbeloa, che dopo 5 vittorie di fila nel torneo incassa la prima sconfitta contro il gagliardo Osasuna di Alessio Lisci. Navarri avanti, nel primo tempo, grazie a un rigore di Budimir. Nella ripresa, Vinicius riacciuffa il momentaneo pari, poi, nel recupero, decide tutto una rete da urlo di Raul Garcia. E, ora, in caso di successo interno sul Levante, il Barça si potrà riprendere la vetta. Prossimo rivale per i blancos, il Benfica del grande ex José Mourinho, nella rivincita degli spareggi di Champions League che si celebrerà mercoledì prossimo al Santiago Bernabeu.

 

Difesa rivoluzionata

Tre variazioni, tutte concentrate nel pacchetto difensivo, rispetto al successo infrasettimanale di Lisbona per Arbeloa, che inserisce Carvajal, Asencio e Alaba per l’infortunato Huijsen e per Alexander-Arnold e Rudiger, che partono dalla panchina. Dal centrocampo in su, invece, è perfetta replica di quanto visto al Da Luz. Ancora indisponibili, oltre il lungodegente Militao, anche Bellingham e Rodrygo. Alessio Lisci risponde con una solida doppia linea a quattro, con Aimar Oroz che appoggia in avanti Ante Budimir.

 

L’implacabile Budimir

E il primo a provarci è proprio l’ex attaccante di Crotone e Sampdoria, che allarga di poco un tiro a giro. Al 25’, poi, ci vuole un intervento miracoloso di Courtois per neutralizzare una deviazione ravvicinata del compagno Carreras. Il primo tentativo del Real arriva, appena varcata la mezz’ora, con un improvviso tiro dal limite di Mbappé, deviato in angolo dall’attento Sergio Herrera. Si arriva, così, al 34’, quando lo scatenato Budimir anticipa Asencio ed entra in collisione col portierone blanco. Per il direttore di gara, Quintero Gonzalez, in un primo momento è simulazione, e sventola il cartellino giallo per l’attaccante, ma poi viene richiamato dal var ed è costretto a correggersi. Courtois, in realtà, arriva tardi e rifila un pestone a Budimir. È rigore e l’ammonizione viene trasferita all’estremo difensore. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti della Croazia, che insacca il suo 12º gol in Liga, il 6º nelle ultime 6 gare disputate. Il Real reagisce con una mezza sforbiciata di Tchouameni, deviata sopra la traversa dal portiere locale.

 

La prodezza

Ad inizio ripresa, il Real sfiora il pareggio con un potente destro dal limite di Arda Guler, che sorvola di poco l’incrocio. Varcata l’ora di gioco, col risultato che non cambia, Arbeloa lancia nella mischia Alexander-Arnold per l’incerto Carvajal e il più offensivo Brahim Diaz per il positivo Camavinga. Poco dopo, Mbappé si vede annullare il possibile pareggio per un fuorigioco piuttosto chiaro. Il gol valido dei blancos arriva attorno alla mezz’ora, con una zampata di Vinicius che chiude nel migliore dei modi una prepotente incursione sulla sinistra di Valverde. Lo stesso centrocampista uruguaiano, poco dopo, cede il posto a Gonzalo, per un Real ancora più votato all’attacco. Ma a segnare, in pieno recupero, è l’Osasuna, con una giocata in stile Zlatan Ibrahimovic di Raul Garcia, che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area, frena, facendo secco Asencio, evita anche Alexander-Arnold e poi trafigge Courtois sul palo lontano. È apoteosi all’El Sadar, che festeggia il prestigioso successo sulla capoclassifica. E, ora, in caso di successo, domani pomeriggio, sul Levante, il Barça si riprenderà la vetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS