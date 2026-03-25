Real Madrid, un errore clamoroso su Mbappé: "Lo staff medico ha esaminato il ginocchio sbagliato"

"Real Madrid, un errore gravissimo: ecco perché hanno licenziato lo staff"

Secondo Riolo, la conferma del gravissimo errore commesso sulla diagnosi che poteva costare carissima a Mbappé e alla Francia che poteva rischiare di perderlo per i Mondiali, sarebbe la decisione presa dal Real, di licenziare il personale dello staff medico reo di aver sbagliato la diagnosi. "È già abbastanza assurdo che un club come il Real Madrid, che, ricordiamolo, ha licenziato il suo staff medico a gennaio, credo, a causa dei numerosi infortuni, abbia fatto una cosa del genere. Posso dire che la diagnosi del ginocchio di Mbappé è stata catastrofica, anzi, peggio che catastrofica, visto che si è trattato di un errore gravissimo. Ed è per questo che hanno licenziato tutti, oltre alla serie di infortuni, ma soprattutto per quello. Per il Real Madrid, quello che è successo è una vergogna assoluta, e penso che abbiamo evitato il peggio per Mbappé. Questa diagnosi errata avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, perché Mbappé ha impiegato un po' di tempo per capire cosa non andasse. Aveva altri impegni, ha persino giocato alcune partite senza sapere esattamente cosa avesse. Avrebbe potuto infortunarsi gravemente al ginocchio".