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Real Madrid, un errore clamoroso su Mbappé: "Lo staff medico ha esaminato il ginocchio sbagliato"

Dalla Francia accusano: l'infortunio che ha tenuto lontano dal campo il fuoriclasse sarebbe stato causato da una svista dei medici dei Blancos
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Quello che è accaduto a Mbappé sembra surreale, ancor di più perché accaduto al Real Madrid. Dopo essersi infortunato, il francese classe 98' si era sottoposto a degli accertamenti medici che, nonostante i dolori accusati dal numero 10 dei Blancos, avevano decretato che il ginocchio di Mbappé fosse perfettamente sano. Il ginocchio del francese, effettivamente era sano, ma perché avevano esaminato quello sbagliato e non quello infortunato. Il calciatore così dopo aver osservato un periodo di riposo ha continuato a giocare, rischiando un infortunio più serio, prima di fermarsi nuovamente per un secondo parere da un medico francese che ha rivelato il fatale errore.

Caso Mbappé, dalla Francia accusano: "Diagnosi catastrofica"

L'infortunio di Mbappé, che risale agli inizi di dicembre, è velocemente diventato un caso mediatico sia in Spagna che in Francia. Infatti, dopo il primo consulto medico ricevuto dallo staff del Real, il calciatore - come riporta l'emittente francese RMC - non era contento e avrebbe deciso di recarsi in patria per un consulto medico più accurato. Queste le parole sul caso, all'emittente, di Daniel Riolo: "È venuto a farsi visitare da uno dei principali specialisti del ginocchio in Francia. Nel frattempo, sappiamo che a Madrid c'è stata una diagnosi errata perché era chiaramente insoddisfatto e persino arrabbiato. È venuto a consultare un medico che a quanto pare ha stabilito che a Madrid avevano fatto un lavoro scadente". Parole durissime quelle del giornalista francese, Riolo, che accuserebbe lo staff medico dei Blancos di non aver svolto un buon lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

"Real Madrid, un errore gravissimo: ecco perché hanno licenziato lo staff"

Secondo Riolo, la conferma del gravissimo errore commesso sulla diagnosi che poteva costare carissima a Mbappé e alla Francia che poteva rischiare di perderlo per i Mondiali, sarebbe la decisione presa dal Real, di licenziare il personale dello staff medico reo di aver sbagliato la diagnosi. "È già abbastanza assurdo che un club come il Real Madrid, che, ricordiamolo, ha licenziato il suo staff medico a gennaio, credo, a causa dei numerosi infortuni, abbia fatto una cosa del genere. Posso dire che la diagnosi del ginocchio di Mbappé è stata catastrofica, anzi, peggio che catastrofica, visto che si è trattato di un errore gravissimo. Ed è per questo che hanno licenziato tutti, oltre alla serie di infortuni, ma soprattutto per quello. Per il Real Madrid, quello che è successo è una vergogna assoluta, e penso che abbiamo evitato il peggio per Mbappé. Questa diagnosi errata avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, perché Mbappé ha impiegato un po' di tempo per capire cosa non andasse. Aveva altri impegni, ha persino giocato alcune partite senza sapere esattamente cosa avesse. Avrebbe potuto infortunarsi gravemente al ginocchio".

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Quello che è accaduto a Mbappé sembra surreale, ancor di più perché accaduto al Real Madrid. Dopo essersi infortunato, il francese classe 98' si era sottoposto a degli accertamenti medici che, nonostante i dolori accusati dal numero 10 dei Blancos, avevano decretato che il ginocchio di Mbappé fosse perfettamente sano. Il ginocchio del francese, effettivamente era sano, ma perché avevano esaminato quello sbagliato e non quello infortunato. Il calciatore così dopo aver osservato un periodo di riposo ha continuato a giocare, rischiando un infortunio più serio, prima di fermarsi nuovamente per un secondo parere da un medico francese che ha rivelato il fatale errore.

Caso Mbappé, dalla Francia accusano: "Diagnosi catastrofica"

L'infortunio di Mbappé, che risale agli inizi di dicembre, è velocemente diventato un caso mediatico sia in Spagna che in Francia. Infatti, dopo il primo consulto medico ricevuto dallo staff del Real, il calciatore - come riporta l'emittente francese RMC - non era contento e avrebbe deciso di recarsi in patria per un consulto medico più accurato. Queste le parole sul caso, all'emittente, di Daniel Riolo: "È venuto a farsi visitare da uno dei principali specialisti del ginocchio in Francia. Nel frattempo, sappiamo che a Madrid c'è stata una diagnosi errata perché era chiaramente insoddisfatto e persino arrabbiato. È venuto a consultare un medico che a quanto pare ha stabilito che a Madrid avevano fatto un lavoro scadente". Parole durissime quelle del giornalista francese, Riolo, che accuserebbe lo staff medico dei Blancos di non aver svolto un buon lavoro.

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