Il Real Madrid non vince più: solo un pareggio col Girona!

MADRID (SPAGNA). Solo un pari per il Real Madrid , che dopo la sconfitta di Maiorca dello scorso fine settimana, al Santiago Bernabeu non va oltre a un deludente 1-1 con il combattivo Girona . A illudere i blancos, a inizio ripresa, è il solito Fede Valverde che insacca con un potente destro dal limite, ma poco dopo arriva la replica di Lemar , che regala il pareggio ai catalani. Nel finale, i padroni di casa reclamano per un possibile rigore su Mbappé , colpito al volto da Vitor Reis . E domani, in caso di vittoria del Barça , nel derby con l’ Espanyol , Vinicius e compagni potrebbero ritrovarsi a -9 dagli eterni rivali. Non il miglior scenario per il morale del gruppo in vista della visita infrasettimanale al Bayern Monaco , a maggior ragione con una sconfitta interna per 2-1 da ribaltare.

Prove di Champions

A giudicare dalle scelte, Arbeloa pare approfittare della gara interna con il Girona per dar vita a una sorta di prova generale in vista del tentativo di remontada all’Allianz Arena di mercoledì prossimo, specie per le scelte che riguardano la mediana. Nell’undici titolare, infatti, non figura l’uomo d’ordine Tchouameni, che è squalificato in Coppa dei Campioni, ed è sostituito da Camavinga, al cui fianco gioca il redivivo Bellingham, per la prima volta titolare dopo il recupero dall’ultimo infortunio. Larghi, con ampia libertà di accentrarsi, Valverde e Brahim Diaz. Confermatissimi, infine, gli intoccabili Mbappé e Vinicius. Michel, orfano del centravanti ucraino Vanat, schiera il suo 4-2-3-1 alle spalle di Claudio Echeverri e non dell’atteso Abel Ruiz, che parte tra i rincalzi, insieme all’eterno Cristhian Stuani.

Resistenza catalana

Il Real, deciso a rifarsi sotto in classifica al Barça, fa la partita e, al 10’, si rende pericolosissimo con Mbappé, che trovato sul secondo palo da Brahim, calcia da posizione angolata, ma trova la risposta, nei pressi della linea, del lucido Alex Moreno. Il Girona risponde, poco dopo, con un violento destro di Ounahi, respinto a mano aperta dal vice Courtois, Lunin. A metà frazione, sempre dai piedi di Brahim arriva un allettante cross per Bellingham, che ci mette la punta della scarpa e sfiora di un nulla il bersaglio grosso. Attorno alla mezz’ora, poi, una grande giocata di Carvajal, sulla destra, si chiude con l’assist per Valverde, che gira subito all’incrocio, ma si vede neutralizzare il tentativo dal reattivo Gazzaniga. Poi, ci prova pure Asencio, che fa tutto bene, tranne il tiro finale dopo la sponda dell’attivissimo Brahim.

Adios Liga!

Nella ripresa, il Real aumenta ulteriormente la pressione e, dopo un primo tentativo di Bellingham, varcato il 5’ trova il meritato vantaggio con Valverde, che sorprende con un violento destro dal limite Gazzaniga, che prova a opporsi con un goffo movimento che ricorda uno sgraziato bagher stile volley. Poco dopo, il portiere argentino si rifà negando il raddoppio a Vinicius, che prova a sorprenderlo con un sinistro sul primo palo. E, nella replica successiva, il Girona riacciuffa il pari con una botta di sinistro dell’ex Atletico Madrid, Lemar, che passa sotto le gambe di Camavinga e trafigge Lunin. Subito dopo, l’esausto Bellingham, che evidentemente in questo momento ha un’autonomia di un’oretta di gioco, cede il posto ad Arda Guler, mentre Huijsen rileva l’altro convalescente Militao. Dopo qualche minuto di sbandamento, il Real riparte all’attacco e Mbappé impegna nuovamente il portiere ospite con un potente sinistro. Nel finale, lo stesso ex Psg viene colpito al volto, in area, da Vitor Reis, ma per il direttore di gara, Arbeloa Rojas, non ci sono gli estremi per il rigore. È 1-1 e, ora, il sogno di conquistare la Liga pare sfumare definitivamente per i blancos.