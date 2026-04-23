Problemi per il Real: stagione finita per Militao e Guler

Brutte notizie per Arbeloa e il Real Madrid : Eder Militao e Arda Guler dovrebbero rimanere out fino al termine della stagione. Gli esami ai quali si sono sottoposti dopo la partita vinta in campionato al Bernabeu contro l'Alaves hanno fatto registrare dei problemi muscolari per entrambi. Il brasiliano ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre l'ex Fenerbahce alla stessa zona ma nella coscia destra.

Stagione finita per Militao e Guler, Mondiale non a rischio

Poche le possibilità per Arbeloa di riaverli a disposizione prima della fine del campionato. Mancano sei partite alla fine della Liga, l'unica competizione dove i Blancos sono ancora in corsa dopo le eliminazione dalla Champions League e dalla Copa del Rey. I due saranno out per diverse settimane e salteranno le ultime partite del rush finale del campionato, comperso il Clásico contro il Barcellona del 10 maggio. Sfida fondamentale per il Real per provare a riaprire il campionato, impresa già ardua di suo dato che la squadra di Arbeloa è a -9 da Yamal e compagni. Comunque per il momento non è a rischio la loro presenza al Mondiale rispettivamente con Brasile e Turchia.