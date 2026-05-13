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Arbeloa scatenato: "Sette titoli delle Liga rubati al Real Madrid? Perez ha ragione"

Il tecnico dei Blancos ha espresso la sua opinione sulla conferenza stampa del presidente alla vigilia della sfida con l'Oviedo
3 min
TagsArbeloaReal MadridLiga
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"Al Real Madrid sono stati rubati sette titoli della Liga? Certo". Così l'allenatore dei Blancos, Álvaro Arbeloa: in piena sintonia con la linea del presidente Perez. Nel corso della conferenza stampa prepartita, in vista della sfida di domani contro l'Oviedo, è arrivata la presa di posizione del tecnico a poche ore dall'intervento di Florentino Perez, che aveva denunciato l'esistenza di una campagna anti-madridista, organizzata da certi settori della stampa e da gruppi di tifosi contrari alla sua rielezione.

Arbeloa: "Sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni"

Arbeloa ha spiegato: "Non sono qui per commentare la conferenza stampa del presidente. Qualsiasi tifoso del Real Madrid che lo abbia ascoltato ieri concorderà sul fatto che dovrebbe difendere gli interessi dei soci e che il club viene trattato diversamente rispetto ad altri club nel mondo. Sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 20 anni. Sono sicuro che ci siano cose che non conosciamo. Sembra incredibile che solo il Real Madrid voglia difendere la legalità nel calcio. È un sentimento condiviso da tutti i nostri tifosi".

Arbeloa ha infine concluso commentando: "Il doppio standard c'è sempre stato. Non possiamo negare che da due anni non vinciamo titoli. Quante squadre sono rimaste senza titoli per un periodo più lungo? Quante squadre hanno vinto le Coppe dei Campioni che abbiamo vinto noi negli ultimi anni? Credo che i tifosi non siano stupidi. Ciò che li ferisce è il maltrattamento quotidiano da parte di molte persone".

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