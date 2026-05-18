Mourinho al Real, è fatta: sarà presentato a Madrid la prossima settimana

José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real. L’ufficialità arriverà la prossima settimana, insieme con la presentazione a Madrid. Nonostante Mourinho sia ancora legato al Benfica fino al 2027 , il tecnico si libererà con un anno di anticipo, aprendo così la strada al suo ritorno in Spagna.

L'uomo giusto al posto giusto

Dietro l’operazione il lavoro di Jorge Mendes, che da settimane ha intensificato i contatti con Florentino Perez per riportare il suo assistito a Madrid. La situazione interna del Real Madrid, resa complicata da uno spogliatoio particolarmente delicato da gestire, ha convinto il presidente spagnolo a puntare su un allenatore di grande esperienza e forte personalità. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, sia Xabi Alonso sia Alvaro Arbeloa hanno infatti incontrato difficoltà nel rapportarsi con uno spogliatoio complesso. In questo contesto, Mourinho viene considerato l’uomo ideale per ristabilire ordine e leadership.

Al Real Madrid per il sogno Champions

Per Mourinho si tratta di un ritorno. Durante la sua prima esperienza al Real Madrid, dal 2010 al 2013, conquistò una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. Allo Special One, tuttavia, mancò il grande obiettivo: la Champions League. Ci sarà l’occasione per rifarsi e sognare ancora.