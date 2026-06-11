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Real Madrid, Papa Leone XIV diventa socio onorario dopo la visita al Bernabeu

La decisione del Consiglio di Amministrazione del club spagnolo, che lo scorso 8 giugno aveva ospitato il Pontefice nel tempio dei blancos
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TagsReal Madridpapa leone xivFlorentino Perez
Real Madrid

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Dopo essere stato ospite del "Santiago Bernabeu", Papa Leone XIV è stato ufficialmente nominato socio onorario del Real Madrid"Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid", aveva detto il Pontefice in un video diventato virale sul web, durante la sua visita nella capitale spagnola.

 

Real Madrid, Papa Leone XIV nominato socio onorario: la nota del club

Nel giorno dell'ufficialità di José Mourinho, il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid ha deciso di nominare Papa Leone XIV socio onorario del club capitolino, come confermato da una nota apparsa sui canali ufficiali: "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, - si legge - ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club. In questo modo, il Real Madrid esprime la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l'8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre uno dei momenti più emozionanti della nostra storia".

 

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