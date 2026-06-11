Real Madrid, Papa Leone XIV diventa socio onorario dopo la visita al Bernabeu

Real Madrid, Papa Leone XIV nominato socio onorario: la nota del club

Nel giorno dell'ufficialità di José Mourinho, il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid ha deciso di nominare Papa Leone XIV socio onorario del club capitolino, come confermato da una nota apparsa sui canali ufficiali: "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, - si legge - ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club. In questo modo, il Real Madrid esprime la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l'8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre uno dei momenti più emozionanti della nostra storia".