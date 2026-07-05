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Dumfries, ora è ufficiale: saluta l'Inter e va al Real Madrid di Mourinho, il comunicato

Il terzino olandese lascia i nerazzurri dopo cinque stagioni. Ha firmato un contratto fino al 2030
3 min
TagsdumfriesInterSerie A
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La notizia era nota da tempo, adesso è arrivata l'ufficialità: Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid. A darne notizia è stato lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato. Il terzino olandese lascia l'Inter dopo cinque stagioni e otto trofei vinti. Il Real per l'acquisto del terzino olandese ha pagato la clausola rescissoria di venti milioni di euro.

Dumfries al Real: il comunicato

Il comunicato del Real Madrid: "Il Real Madrid C.F. e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Denzel Dumfries, che si lega al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030". L'arrivo dell'olandese rappresenta il quarto innesto di questa sessione di mercato per il club allenato da Mourinho, che in precedenza aveva già ufficializzato gli acquisti di Cucurella, Bernardo Silva e Konaté.

L'Inter: "Denzel, questa sarà per sempre casa tua. Grazie di tutto"

L'Inter ha salutato Dumfries con un post sui social rappresentante alcuni dei momenti più iconici della sua esperienza a Milano. "Grazie di tutto Denzel. Vincere con te è stato fantastico. L'Inter sarà per sempre casa tua". Arrivato nel 2021, con la maglia nerazzurra addosso l'olandese classe 1996 è sceso in campo in 207 partite, segnando 27 gol e servendo 28 assist. Con l'Inter ha vinto due volte lo Scudetto, tre la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa. 

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