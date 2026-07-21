Vinicius irriconoscibile, i social perplessi dopo un intervento al viso: "Sembra un altro!"

Archiviata l'amarezza per l' eliminazione ai quarti di finale del Mondiale , Vinicius Junior sta recuperando le energie in vista della nuova stagione finendo però nell'occhio del ciclone sui social . Il motivo? Il fuoriclasse del Real Madrid , secondo il 'New York Post', si sarebbe sottoposto a un trattamento di chirurgia estetica al viso nel più assoluto riserbo, indiscrezione poi confermata dal sito brasiliano di gossip 'TMC'. Vinicius ha infatti optato per un intervento di armonizzazione del mento , una tecnica molto richiesta per proiettare, definire e dare contorno a quella parte del corpo , valorizzando al massimo i lineamenti del viso . Il giocatore si sarebbe rivolto alla clinica di Goiania , capitale dello stato del Goias , dove il dermatologo Alessandro Alarcão ha ridefinito il mento del campione della Selecao con tecniche moderne .

Vinicius irriconoscibile: i social insorgono

Il drastico cambiamento del campione brasiliano è stato subito notato dai suoi numerosi follower soprattutto quando la sua fidanzata, Virginia Fonseca, ha pubblicato su Instagram una foto del calciatore scattata in palestra: i social si sono accorti dei nuovi lineamenti di Vinicius, alimentando le discussioni sul tema. Il brasiliano ha inoltre presenziato, di recente, a una serie di eventi e le immagini che circolano sul web testimoniano l'evidente 'trasformazione'. "Non sembra neanche lui", scrive un utente. "Vini, che hai combinato? Sei irriconoscibile", sentenzia un altro su 'X'.

Vinicius e l'operazione al mento: di che cosa si tratta?

La tecnica a cui si è sottoposto il campione brasiliano prevede l’iniezione di sostanze che scolpiscono e rimodellano i tratti del viso secondo i desideri del paziente. L’obiettivo finale del classe 2000 era rendere il mento più pronunciato e definito, quasi scolpito, senza però stravolgere i tratti naturali. Sono tanti i calciatori che ricorrono a questa tipologia di intervento chirurgico, battezzato da molti come il rimedio più efficace per correggere traumi dovuti soprattutto a situazioni di in campo (fratture, naso rotto, per fare qualche esempio). Nella maggior parte dei casi le operazioni vengono effettuate in momenti di pausa dall'attività agonistica per non compromettere il recupero.