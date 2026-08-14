Mbappé esalta Mourinho: "Sa vincere e dove sta andando, ogni giocatore sarebbe felice di averlo come allenatore"

"Mourinho è un allenatore che sa come vincere" . Così Kylian Mbappé in vista dell'inizio della Liga . Attraverso i canali ufficiali dei Blancos, il fuoriclasse francese ha esaltato lo Special One plaudendo alla scelta del Real Madrid di affidargli la panchina: "Credo sia molto positivo avere un tecnico come Mourinho: qualcuno che sa come vincere e sa come tracciare la rotta per riuscirci. Ogni giocatore è felice di avere un allenatore che sa dove sta andando, è un aspetto molto positivo per noi".

Mbappé: "Con Mourinho torneremo a vincere dei titoli"

Mbappé è stato tra gli ultimi a tornare dopo aver goduto di ferie aggiuntivi concessi per ricaricarsi dopo la fine del Mondiale: "È il momento di dare il massimo e avere il ritmo giusto per farci trovare pronti alla prima partita (Real Madrid-Real Sociedad). Sono certo che torneremo a vincere trofei, è quello che vogliamo e accadrà: percepisco la fame di vittoria della squadra. Resteremo concentrati per tutto l'anno per regalare gioie a tutti i madridisti. Sono una persona che sa godersi il momento e mi rendo conto di quanto io sia fortunato. Ma ora bisogna vincere. Che tu sia al Real Madrid o altrove, devi conquistare titoli e ottenere successi: è per questo che sono qui. Quest'anno vinceremo dei titoli".