Mbappé esalta Mourinho: "Sa vincere e dove sta andando, ogni giocatore sarebbe felice di averlo come allenatore"

Il fuoriclasse francese scalpita in vista dell'inizio della stagione e applaude alla scelta del Real Madrid di affidare la panchina allo Special One

2 min

Pubblicato il 14.08.2026, 22:04

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"Mourinho è un allenatore che sa come vincere". Così Kylian Mbappé in vista dell'inizio della Liga. Attraverso i canali ufficiali dei Blancos, il fuoriclasse francese ha esaltato lo Special One plaudendo alla scelta del Real Madrid di affidargli la panchina: "Credo sia molto positivo avere un tecnico come Mourinho: qualcuno che sa come vincere e sa come tracciare la rotta per riuscirci. Ogni giocatore è felice di avere un allenatore che sa dove sta andando, è un aspetto molto positivo per noi".

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Mbappé: "Con Mourinho torneremo a vincere dei titoli"

Mbappé è stato tra gli ultimi a tornare dopo aver goduto di ferie aggiuntivi concessi per ricaricarsi dopo la fine del Mondiale: "È il momento di dare il massimo e avere il ritmo giusto per farci trovare pronti alla prima partita (Real Madrid-Real Sociedad). Sono certo che torneremo a vincere trofei, è quello che vogliamo e accadrà: percepisco la fame di vittoria della squadra. Resteremo concentrati per tutto l'anno per regalare gioie a tutti i madridisti. Sono una persona che sa godersi il momento e mi rendo conto di quanto io sia fortunato. Ma ora bisogna vincere. Che tu sia al Real Madrid o altrove, devi conquistare titoli e ottenere successi: è per questo che sono qui. Quest'anno vinceremo dei titoli".

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