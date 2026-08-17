Mourinho con un occhio nero in panchina: la foto che ha incuriosito tutti, svelato il motivo
José Mourinho in panchina con un occhio nero. Sì, tutto vero, ma fortunatamente le condizioni dello Special One sono più che buone. Solo un semplice imprevisto in allenamento con il Real Madrid, a pochi passi dall'ultima amichevole precampionato con i tedeschi dello Schalke 04, vinta 3-0 dai blancos.
Mourinho in panchina con un occhio nero: cosa è successo prima di Schalke 04-Real Madrid
José Mourinho, alla vigilia di Schalke 04-Real Madrid, non è stato certo vittima di una scazzottata, bensì di uno sfortunato incidente in allenamento che rischiava di procurargli un danno ancora più importante. Come raccontato dallo stesso manager portoghese dopo la partita, lo Special One è stato colpito da un pallone in pieno volto calciato da un suo giocatore mentre si trovava al centro sportivo, ovviamente in maniera del tutto involontaria. L'impatto gli ha lasciato un segno all'altezza dell'occhio destro: risulta così evidente perché in quel momento l'allenatore lusitano indossava degli occhiali da sole che premendo contro il suo viso gli hanno lasciato un livido piuttosto esteso. Nel complesso, però, solo uno spavento, per fortuna. Cose di campo. Mou è pronto ad iniziare la nuova stagione.
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