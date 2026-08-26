Un triplo Mbappé illumina la notte del grande ritorno di Mourinho al Santiago Bernabeu
MADRID (SPAGNA). Notte di festa, al Santiago Bernabeu, che celebra il grande ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dopo 13 anni in giro per l’Europa, con una convincente vittoria dei blancos sulla Real Sociedad. Dopo l’omaggio, a pochi istanti dal fischio d’inizio, al nuovo arrivato Marc Cucurella, che si presenta con la Coppa del Mondo sotto il braccio, si prende la scena lo scatenato Kylian Mbappé, autore di una pregevole tripletta. A segno anche Vinicius per i padroni di casa. Di Sucic l’illusorio pareggio degli ospiti, arrivato al termine del primo tempo. Due vittorie su due per il Real Madrid e, domani sera, tocca recuperare la sua partita valida per la 1ª di Liga al Barcellona, che attende al Camp Nou l’Athletic Bilbao.
Conferme
A quattro giorni dal successo di Cornellà, Mourinho ripropone il medesimo undici vittorioso sull’Espanyol. Confermati, pertanto, Dumfries e Carreras, preferiti sulle corsie ad Alexander-Arnold e Cucurella, oltre all’assetto ultra offensivo, con Bernardo Silva, Guler e Bellingham schierati tutti insieme, col compito di rifornire Mbappé e Vinicius. Pellegrino Matarazzo, reduce dalla sconfitta col Betis Siviglia, se la gioca con capitan Oyarzabal, in avanti, supportato da Kubo, Sucic e Ochieng.
Botta e risposta
Il Real Madrid parte forte e, fin dai primi minuti, impegna Remiro con un paio di iniziative di Vinicius e Mbappé. I baschi rispondono con un diagonale di Oyarzabal, respinto da Courtois e con una spettacolare volée di Sergio Gomez, che sfiora il palo lontano. A sbloccare il risultato, al 40’, ci pensa il solito Mbappé, che pescato in verticale da Valverde, fa secco Jon Martin e insacca all’incrocio. Poco dopo, però, arriva l’immediato pareggio di Sucic, che si getta come un falco su una sfortunata respinta di Konaté su un precedente tentativo di Ochieng e infila il portierone belga.
Poker
Ad inizio ripresa, i padroni di casa si ripresentano con l’applauditissimo Cucurella per l’ammonito Carreras e con un lancio illuminante di Guler per Mbappé, che impegna subito il reattivo Remiro. Per il bis personale, l’ex Psg deve aspettare il quarto d’ora, quando va nuovamente a segno dopo una spettacolare triangolazione con Bellingham. A metà frazione, poi, il caparbio inglese mette su un piatto d’argento il tris per Vinicius, che insacca con la porta spalancata. Il brasiliano, a una decina di minuti dal termine, regala un assist sopraffino al compagno di reparto, Mbappé, che completa, così, la sua straordinaria tripletta. È festa al Bernabeu. Domani è il turno del Barça, che ospita l’Athletic Bilbao.
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