Un triplo Mbappé illumina la notte del grande ritorno di Mourinho al Santiago Bernabeu

Conferme

A quattro giorni dal successo di Cornellà, Mourinho ripropone il medesimo undici vittorioso sull’Espanyol. Confermati, pertanto, Dumfries e Carreras, preferiti sulle corsie ad Alexander-Arnold e Cucurella, oltre all’assetto ultra offensivo, con Bernardo Silva, Guler e Bellingham schierati tutti insieme, col compito di rifornire Mbappé e Vinicius. Pellegrino Matarazzo, reduce dalla sconfitta col Betis Siviglia, se la gioca con capitan Oyarzabal, in avanti, supportato da Kubo, Sucic e Ochieng.

Botta e risposta

Il Real Madrid parte forte e, fin dai primi minuti, impegna Remiro con un paio di iniziative di Vinicius e Mbappé. I baschi rispondono con un diagonale di Oyarzabal, respinto da Courtois e con una spettacolare volée di Sergio Gomez, che sfiora il palo lontano. A sbloccare il risultato, al 40’, ci pensa il solito Mbappé, che pescato in verticale da Valverde, fa secco Jon Martin e insacca all’incrocio. Poco dopo, però, arriva l’immediato pareggio di Sucic, che si getta come un falco su una sfortunata respinta di Konaté su un precedente tentativo di Ochieng e infila il portierone belga.

Poker

Ad inizio ripresa, i padroni di casa si ripresentano con l’applauditissimo Cucurella per l’ammonito Carreras e con un lancio illuminante di Guler per Mbappé, che impegna subito il reattivo Remiro. Per il bis personale, l’ex Psg deve aspettare il quarto d’ora, quando va nuovamente a segno dopo una spettacolare triangolazione con Bellingham. A metà frazione, poi, il caparbio inglese mette su un piatto d’argento il tris per Vinicius, che insacca con la porta spalancata. Il brasiliano, a una decina di minuti dal termine, regala un assist sopraffino al compagno di reparto, Mbappé, che completa, così, la sua straordinaria tripletta. È festa al Bernabeu. Domani è il turno del Barça, che ospita l’Athletic Bilbao.