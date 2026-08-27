Scambi, fraseggi, uno-due e gol pazzesco di Mbappé: il palleggio del Real di Mourinho che strega i social

Dopo 13 anni in giro per l’Europa, José Mourinho torna al Santiago Bernabeu come allenatore del Real Madrid e festeggia l’evento con una convincente vittoria sulla Real Sociedad nel recupero della 1ª giornata di Liga. Grande protagonista della serata, Kylian Mbappé, che onora l’evento con una strepitosa tripletta, favorita dai pregevoli assist di Valverde, Bellingham e Vinicius, che partecipa al poker blanco con la rete del momentaneo 3-1.

Il gol di Mbappé esalta il Bernabeu

Il ritorno di Josè Mourinho sulla panchina dei "Blancos" è stato festeggiato a lungo dai tifosi del Real Madrid. Dopo il successo all'esordio con l'Espanyol lo Special One si è presentato nel migliore dei modi, proponendo una squadra compatta e in grado di dare spettacolo. Uno dei tre gol di Mbappè, arrivato al termine di una serie di palleggi e di scambi stretti, ha esaltato il Bernabeu, e fatto impazzire i tifosi.

I social impazziscono per il calcio di Mourinho

Sui social il video del gol del francese è diventato virale, ed è stato accompagnato da una serie di elogi: "Come gioca il Real Madrid...", "Questo è calcio spettacolo", "Calcio allo stato puro", alcuni dei messaggi che i tifosi del Real e gli appassionati hanno pubblicato sui social commentando la rete di Mbappè. L'inizio di Josè Mourinho è da applausi.