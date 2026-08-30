Il Real Madrid non si ferma più: che poker al Malaga!

MADRID (SPAGNA). Continua a vincere e convincere il rinnovato Real Madrid di José Mourinho , che dopo i primi due successi contro Espanyol e Real Sociedad , concede il tris contro la neopromossa Malaga . Partita risolta in appena mezz’oretta per i blancos, che mettono in cassaforte il risultato con Bellingham , un’autorete del portiere ospite Herrero e il solito Mbappé . Nella ripresa, i padroni di casa fissano il definitvo 4-0, negli ultimi scampoli, col subentrato Arda Guler . Domani sera tocca al Barcellona , che ospita il Rayo Vallecano .

Mezza rivoluzione

Cinque cambi rispetto all’ultima con i baschi per lo Special One, che rinnova tre quarti della difesa, inserendo Alexander-Arnold, Rudiger e Cucurella per Dumfries, Konaté e Alvaro Carreras, confermando il solo Huijsen. Qualche metro più avanti, Camavinga fa rifiatare Bernardo Silva e Brahim Diaz rileva Arda Guler. Non si toccano, invece, Bellingham, Vinicius e Mbappé, che partono nuovamente dal fischio d’inizio. Juan Funes risponde con un pavido 4-4-2, con Dotor a dar man forte a Chupe in avanti.

In discesa

Neanche un minuto e Alexander-Arnold spara un bolide che sorvola di poco l’incrocio giusto per far capire l’andazzo del pomeriggio. A sbloccare il risultato, poco prima del 20’, è l’incontenibile Bellingham, che percuote per vie centrali, si defila sulla destra e insacca con un diagonale che passa tra le gambe di Herrero. Altri cinque minuti e arriva il raddoppio al termine di un’azione concitata, che si apre con un tiro di Mbappé respinto dal portiere ospite. Sulla palla si getta lo scatenato Bellingham che indirizza di testa verso la rete. Puga respinge alla disperata nei pressi della linea, ma la palla carambola contro Herrero e finisce nel sacco. Si giunge, così, alla mezz’ora e arriva anche il tris di Mbappé, che gira di prima intenzione dopo una pregevole combinazione con il propositivo Alexander-Arnold. 4º gol in Liga per il francese. Gli andalusi, al termine della prima frazione, colgono la faccia esterna del palo con Rafa Rodriguez, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Poker blanco

Il Real non molla la presa nel secondo tempo e, al 10’, coglie un palo con un violento sinistro da posizione angolata dello smagliante Bellingham. Poco dopo, Alexander-Arnold impegna severamente Herrero con un destro ravvicinato. Col passare dei minuti Mou rinfresca la squadra, inserendo prima Diomande per Brahim Diaz, poi Bernardo Silva per Valverde. A cinque minuti dal termine, il direttore di gara Munuera Montero fischierebbe un rigore per il Malaga, per un tocco di mano dello stesso Diomande, ma poi cancella la decisione, opportunamente corretto dal Var, visto che, dopo l’esecuzione di una punizione da parte di Haitam, la palla carambola addosso all’ex Lipsia, dopo un tocco ravvicinato di Rudiger in barriera. A segnare ancora, nei minuti di recupero, è l’altro subentrato Arda Guler, che insacca da due passi liberato da Vinicius. Il poker blanco è servito. Domani sera tocca al Barça, che attende al Camp Nou il Rayo Vallecano.