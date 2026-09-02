Cucurella al Real Madrid, che regali! Dall’Hublot alla sorpresa per la compagna

Il Real Madrid ha accolto in grande stile Marc Cucurella . Il terzino spagnolo, arrivato dopo essere stato tra i protagonisti della Spagna campione del mondo, ha ricevuto insieme alla sua famiglia una serie di regali esclusivi per celebrare l'inizio della nuova avventura al Bernabéu. A mostrarli sui social è stata la compagna Claudia Rodriguez , che ha svelato alcuni dettagli dell'accoglienza riservata dal club al nuovo acquisto: dalle maglie personalizzate al portafoglio Loewe, fino a un prezioso orologio Hublot realizzato appositamente per il calciatore.

Cucurella, i regali del Real Madrid alla famiglia

Il Real Madrid non ha pensato soltanto al suo nuovo giocatore. L'accoglienza ha coinvolto tutta la famiglia Cucurella. Per i tre figli del calciatore sono arrivati kit completi della prima squadra, personalizzati con il nome e il numero del padre. Sulle maglie compare anche la data del 15 giugno 2026, quella della firma sul contratto che ha sancito l'inizio della nuova avventura in blancos. Un pensiero speciale è stato riservato anche a Claudia Rodriguez. La compagna del calciatore ha ricevuto una divisa del Real Madrid e un portafoglio firmato Loewe, uno dei marchi spagnoli più prestigiosi. A completare il pacchetto di benvenuto una riproduzione in miniatura del Santiago Bernabéu, consegnata all'interno di una valigetta e personalizzata con il nome di Cucurella. Un oggetto destinato a diventare uno dei ricordi simbolo dell'arrivo di Marc nella capitale spagnola.

L'orologio Hublot personalizzato per Cucurella

Il regalo più esclusivo, però, è stato quello destinato direttamente al nuovo giocatore del Real. Cucurella ha ricevuto un orologio Hublot personalizzato, sul quale compaiono il suo nome, la data della firma e lo stemma del club. Il valore esatto dell'orologio non è stato reso noto, ma il prestigio del marchio e soprattutto la personalizzazione rendono il regalo uno dei pezzi più particolari dell'accoglienza riservata al giocatore. Un ingresso in grande stile per Cucurella, che nel frattempo ha già iniziato a trovare spazio in campo. Dopo l'esordio al Bernabéu contro la Real Sociedad, il terzino è sceso in campo anche nella vittoria per 4-0 contro il Malaga.