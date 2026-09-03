La bella dedica di Mourinho a Messi in conferenza stampa: "Toccherà vedere qualche partita di MLS..."

In vista della gara tra il suo Real e il Betis, lo Special One ha omaggiato la Pulce in conferenza stampa

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Pubblicato il 03.09.2026, 11:54 (Aggiornato il 03.09.2026, 12:31)

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José Mourinho si prepara ad affrontare il Real Betis nella quarta giornata di campionato con un Real Madrid ancora a punteggio pieno. Alla vigilia della trasferta, il tecnico portoghese ha toccato diversi temi in conferenza stampa, soffermandosi anche su Lionel Messi e sul suo addio alla Nazionale argentina.

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Mourinho, parole al miele per Messi: "È uno di quei giocatori che ti mancheranno"

Proprio parlando del fuoriclasse argentino, Mourinho ha usato parole di grande ammirazione: "Parlare di Messi è complicato. Non ci sono parole. Quello che abbiamo visto è quello che abbiamo visto; è uno di quei giocatori che ti mancheranno". Poi, con una battuta, ha aggiunto: "Dobbiamo guardare alcune partite della MLS, cosa che non mi piace molto". E ancora: "Ci sono giocatori che ti mancheranno sempre. E sappiamo cosa significa".

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