La bella dedica di Mourinho a Messi in conferenza stampa: "Toccherà vedere qualche partita di MLS..."

Mourinho, parole al miele per Messi: "È uno di quei giocatori che ti mancheranno"

Proprio parlando del fuoriclasse argentino, Mourinho ha usato parole di grande ammirazione: "Parlare di Messi è complicato. Non ci sono parole. Quello che abbiamo visto è quello che abbiamo visto; è uno di quei giocatori che ti mancheranno". Poi, con una battuta, ha aggiunto: "Dobbiamo guardare alcune partite della MLS, cosa che non mi piace molto". E ancora: "Ci sono giocatori che ti mancheranno sempre. E sappiamo cosa significa".