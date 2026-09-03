La scelta del Real Madrid: avviato un procedimento disciplinare su Asencio. Ecco tutti i motivi

Il Real Madrid ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Raul Asencio . A confermarlo è stato José Mourinho , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis . Il difensore spagnolo, 23 anni, è al centro di alcune vicende giudiziarie ed extrasportive che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione del club.

Ubriaco alla guida e a processo per uno scandalo sessuale: il Real avvia un procedimento disciplinare contro Asencio

Nella giornata di mercoledì Asencio è stato condannato a una multa di 14.400 euro e alla sospensione della patente per otto mesi per guida in stato di ebbrezza. Parallelamente, è atteso a Gran Canaria per l'avvio del processo relativo a un'altra vicenda, nella quale è accusato di aver diffuso nel 2023 un video a carattere sessuale che coinvolgerebbe due ragazze, all'epoca di 16 e 18 anni.

Le parole di Mourinho su Asencio

Mourinho ha spiegato di aver parlato con il giocatore, sottolineandone però anche le qualità professionali. "È un professionista esemplare. Quando stava bene fisicamente, nessuno si allenava così duramente come lui. Ora che è infortunato, da diverse settimane, è il primo ad arrivare, l'ultimo a partire", ha riconosciuto l'allenatore portoghese. Il tecnico ha poi chiarito che, al di là delle vicende personali, chi indossa la maglia del Real Madrid deve essere consapevole della responsabilità che comporta. "Ma un giocatore del Real Madrid lo resta 24 ore su 24, sette giorni su sette, dodici mesi all'anno. E tutto ciò che fai fuori dal campo rappresenta il Real Madrid e può danneggiare il prestigio del club. Non sono contento. Ci sono errori, tutti lo fanno. Ma gli errori che si accumulano, è qualcos'altro", ha concluso Mourinho. Nel frattempo, il club ha avviato "una procedura disciplinare" nei confronti del difensore, che resta inoltre ai box per un infortunio. La sua posizione verrà dunque valutata dalla società anche alla luce degli sviluppi delle vicende giudiziarie che lo riguardano.