Notte da dimenticare per Mbappé: il Real Madrid si arrende al Betis Siviglia a quattro giorni dal debutto in Champions con l’Inter

SIVIGLIA (SPAGNA). Primo ko per il rinnovato Real Madrid di José Mourinho , che dopo i successi ottenuti contro Espanyol , Real Sociedad e Malaga , è costretto ad arrendersi di fronte al Betis Siviglia del grande ex Manuel Pellegrini . Succede di tutto e di più nel secondo tempo. Dopo il gol partita del subentrato Parrott , infatti, i blancos colgono una clamorosa traversa con Mbappé, poi si vedono annullare il possibile pareggio di Espì per fuorigioco e, infine, falliscono, in pieno recupero, un rigore con lo stesso Mbappé , che si fa respingere l’esecuzione dal dischetto da Alvaro Valles . Un duro colpo per il Real, a quattro giorni dal debutto Champions con l’ Inter . Fanno festa gli andalusi, che sempre martedì prossimo, sono attesi dalla grande ouverture di Coppa Campioni col Lione di Davide Ancelotti .

Pensando all’Inter

Con più di un pensiero alla sfida del cuore con i nerazzurri, Mou lancia dal primo minuto Guler e Camavinga, che salteranno per squalifica la sfida con i nerazzurri. L’altro sanzionato, Bernardo Silva, si accomoda, invece, tra i rincalzi. Il Real parte forte e, al quarto d’ora, coglie la faccia esterna del palo con Vinicius, liberato da Guler. I padroni di casa rispondono con una volée del Cucho Hernandez che si spegne sul fondo, preceduta da una pregevole giocata di Antony. Varcata la mezz’ora, una paurosa capocciata tra Diego Llorente e il compagno Marc Roca costa l’uscita di scena all’ex Roma. Frattura del setto nasale. Nei minuti successivi, il Real aumenta la pressione e Mbappé si vede respingere due tiri ravvicinati da Natan e dal subentrato Bartra. L’altro ex giallorosso Huijsen, poi, scheggia la parte superiore della traversa sugli sviluppi di un corner.

Serata storta

Ad inizio ripresa, il già ammonito Arda Guler entra in ritardo su Marc Roca, ma viene graziato dal direttore di gara Hernandez Hernandez, che gli risparmia il secondo giallo tra le proteste dei tifosi locali. Attorno al 20’, col risultato che non si schioda, Mou si gioca il triplo cambio con Dumfries, Camavinga e Guler che lasciano il posto ad Alexander-Arnold, Bernardo Silva e Diomande e, poco dopo, ci prova Mbappé, che però trova nuovamente la risposta di Alvaro Valles. A segnare, poco dopo, sono gli andalusi, che trovano il gol partita con l’altro subentrato Parrott, lestissimo nel ribattere in rete dopo un mezzo miracolo di Courtois su un precedente colpo di testa di Deossa. I blancos non ci stanno e, poco dopo, colgono una clamorosa traversa con Mbappé. Poi, viene annullato per fuorigioco il possibile pareggio di Espì. L’assalto finale produce un rigore per i blancos, a seguito di un’entrata spericolata dell’ex Napoli Natan su Vincius. Sul dischetto si presenta lo stesso Mbappé, che però si vede respingere il suo tiro dall’ottimo Alvaro Valles. Prima sconfitta per il Real, a quattro giorni dal big match di Champions con l’Inter.