Il Real Madrid, con il centrocampo a pezzi, cerca un pronto riscatto contro l’Inter

MADRID (SPAGNA). « Credo che la squadra abbia disputato una grade partita. A volte si perde e non sai come spiegartelo! ». José Mourinho non riesce proprio a comprendere come sia maturata la prima sconfitta della sua nuova avventura alla guida col Real Madrid , seguita alle prime tre vittorie di fila contro Espanyol , Real Sociedad e Malaga . Resa contro il Betis Siviglia del grande ex Manuel Pellegrini che, tra l’altro, è arrivata alla Cartuja , lo stadio che nella primavera del 2003 aveva fatto da scenario al primo trionfo europeo dello Special One , che lì conquistò la sua prima Coppa Uefa col Porto . E, a giudicare dai tre legni colti dai blancos, nel corso della gara, con Vinicius , Huijsen e Mbappé , e dal rigore clamorosamente fallito, in pieno recupero, dallo stesso ex Psg , ci sono buoni motivi per intendere l’incredulità del Profeta di Setubal di fronte al primo stop, arrivato a seguito della rete del subentrato Troy Parrott , un ragazzo che tra l’altro lo stesso Mou aveva lanciato ai tempi del Tottenham . « Complimenti al Betis, che ha giocato per il pareggio e che alla fine ha fatto il colpo grosso! », l’amara constatazione del tecnico portoghese.

A nervi tesi

Al di là delle rocambolesche circostanze che hanno portato al risultato finale, il Real, a Siviglia, a tratti è apparso piuttosto nervoso, forse anche a causa del metro di giudizio non proprio coerente del direttore di gara, Hernandez Hernandez, come evidenziato dallo stesso Mou. «Non capisco come il Betis sia arrivato alla fine del primo tempo senza ammonizioni e il povero Arda Guler, per un falletto, si sia preso un cartellino giallo», ha sottolineato l’ex allenatore di Inter e Roma. «I nostri avversari sono molto astuti, mentre i miei giocatori sono un po’ ingenui, dopo ogni fallo si rialzavano subito. A un certo punto c’era uno di loro che sembrava morto davanti alla mia panchina. Pensavo venisse l’ambulanza, ma alla fine niente ambulanza. Lo dico in questo senso». Detto questo, però, i giocatori del Real, in diversi momenti della gara, hanno dato mostra di scarsa serenità. Al termine della prima frazione, Huijsen e Arda Guler, a cui nella ripresa è stato risparmiato il secondo cartellino giallo per un’entrata su Marc Roca, non se le sono mandate a dire, in diretta tv. E, poi, lo stesso Mbappé, rigore a parte, è parso poco lucido sotto rete, divorandosi una doppia nitida occasione, nel primo tempo, e sbagliando un controllo sotto rete, nella ripresa, che normalmente non sbaglia.

Emergenza Inter

Il Real Madrid, nel giorno di riposo di oggi, avrà tempo di decantare. A partire da domani, con la seduta a porte chiuse nelle cittadella di Valdebebas, si proietterà già verso il debutto di Champions con l’Inter di martedì prossimo. Si gioca al Santiago Bernabeu, dove i blancos, nelle prime due esibizioni stagionali, hanno segnato quattro gol per uno a Real Sociedad e Malaga. Mourinho, però, arriva all’appuntamento con la sua partita del cuore in piena emergenza centrocampo. Mancheranno, infatti, gli squalificati Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva e, difficilmente, ci sarà il tempo per la riapparizione degli infortunati Tchouameni e Thiago Pitarch. C’è da inventarsi, insomma, un socio da affiancare a Fede Valverde sulla mediana. Emergenza che potrebbe essere affrontata con l’accentramento di Trent Alexander-Arnold, soluzione adottata in qualche amichevole estiva, o con l’arretramento di Jude Bellingham, che porterebbe a una versione decisamente offensiva del Real. Possibile, infine, anche un aiuto che arrivi dalla Fabrica, l’inesauribile settore giovanile dei blancos, con Jorge Cestero come principale candidato.