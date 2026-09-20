Furia Mourinho: «Dovevamo giocare noi undici contro nove!»

Lo sfogo

«Questi sono due cartellini rossi chiarissimi. Sarebbe stato bello giocare cinquanta minuti undici contro nove», il commento del portoghese. «Sono successe molte cose strane. Abbiamo conosciuto il nome dell’arbitro una settimana prima, quando di solito la designazione arriva con ventiquattr’ore d’anticipo. Hanno scelto un arbitro di 41 anni, senza esperienza internazionale. Immagino non sia un grande arbitro e non è facile sopportare la pressione stile anni ’80 di questo stadio. Come Var, poi, gli hanno affiancato il signor Trujillo, che ha una storia lunghissima di decisioni avverse al Real Madrid». Interrogato sull’espulsione di Huijsen, che ha finito per risultare determinante per l’esito finale della partita, Mou preferisce non sbilanciarsi. «Non l’ho ancora rivista, ero troppo lontano per esprimere un giudizio. Certo che undici contro nove sarebbe stata un’altra partita». Nonostante la rabbia e i 6 punti di ritardo rispetto al Barça, accumulati in queste prime 7 partite, l’ex allenatore di Roma e Inter crede ancora fortemente nella conquista della Liga. «Se ci lasciano in pace e ci permettono di competere nelle medesime condizioni di tutti gli altri… Manca ancora tanto. Voglio pensare che si sia trattato di semplici errori».