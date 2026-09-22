Valverde ko, si teme un lungo stop: Mourinho in ansia, a rischio per la sfida contro la Roma
MADRID (SPAGNA) - Arriva una brutta notizia in casa Real Madrid a peggiorare l'umore dopo il ko incassato sul campo dell'Atletico Madrid, condito dalle polemiche e seguito dallo show del tecnico José Mourinho in conferenza stampa (a cui i 'Colchoneros' hanno poi replicato in maniera ironica).
Valverde ko e in dubbio per la Roma: Mourinho in ansia
Lo stesso club 'banco' ha infatti reso noto che "in seguito agli esami effettuati oggi, a Fede Valverde è stata diagnosticata una distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra". Il Real non si sbilancia sui tempi di recupero del 28enne centrocampista uruguaiano (che si è infortunato proprio nel corso del derby madrileno dopo un duro intervento di Kang-in Lee, da rosso secondo Mou), ma secondo quanto riporta 'As' conterebbe di riaverlo a disposizione in tre settimane, quindi a ridosso della sfida di Champions League contro la Roma (in programma il 14 ottobre all'Olimpico e valida per la 2ª giornata della fase campionato), per la quale il 28enne centrocampista uruguaiano resta dunque in dubbio.
L'Olimpico aspetta lo 'Special One' e il suo Real Madrid
Una sfida molto attesa dai tifosi giallorossi quella con lo 'Special One', che nella Capitale ha vinto la Conference League e portato la squadra a giocarsi una finale di Europa League. Un match da amarcord ma con in palio punti pesanti per una Roma che ha esordito pareggiando sul campo del Fenerbahce e, dopo l'ottimo avvio in campionato, vuole ora testare il suo valore contro una big come il Real Madrid, che in Europa è invece partita superando al 'Bernabeu' l'Inter (altra ex squadra di Mourinho).
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