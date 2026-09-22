"Intollerabile!", il Real Madrid risponde al presidente Tebas dopo l'arbitraggio di Atletico-Real Madrid

Il derby di Madrid non è ancora finito . Dopo il duro sfogo di José Mourinho contro l'arbitro in conferenza stampa , il Real Madrid ha deciso di rispondere attraverso un comunicato ufficiale alle dichiarazioni del presidente della Liga, Javier Tebas Medrano , che sul suo account X ufficiale aveva scritto che "sostenere che gli arbitri siano pilotati contro il Real Madrid significa vivere in un'altra galassia", in riferimento a un articolo pubblicato dalla testata digitale El Debate.

Il Real Madrid risponde a Tebas dopo il derby con l'Atletico: "Dichiarazione grave, incomprensibile e indegna"

Questa la nota ufficiale con cui il Real Madrid ha risposto duramente al presidente Tebas in queste ore: "Il nostro club ritiene intollerabile che il presidente della Liga utilizzi la sua posizione istituzionale per continuare a denigrare e attaccare il Real Madrid in ogni sua dichiarazione pubblica. È profondamente preoccupante che una persona responsabile di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i club della Liga rimanga ossessionata dal Real Madrid, rendendo ripetutamente il nostro club il bersaglio costante dei suoi attacchi pubblici.

La sua ultima dichiarazione è particolarmente grave e incomprensibile, indegna di un dirigente responsabile, perché l'ha rilasciata commentando un articolo di un giornalista indipendente su una testata digitale. Inoltre, si scaglia contro il nostro club arrivando persino a criticare la nostra strategia sportiva, il che è del tutto assurdo e irresponsabile.

È assolutamente sconcertante che il presidente della Liga dedichi il suo tempo e i suoi canali personali a screditare pubblicamente il Real Madrid, invece di usare la sua posizione per rafforzare la fiducia nelle istituzioni responsabili di garantire l'imparzialità della competizione. Così facendo, continua a danneggiare l'immagine del nostro campionato e del calcio spagnolo in tutto il mondo.

Considerato questo comportamento inappropriato e prolungato, riteniamo che il calcio professionistico in Spagna abbia urgente bisogno di un leader capace di gestirlo e di svilupparne appieno il potenziale, nel rispetto del principio fondamentale di neutralità. Ha bisogno di qualcuno che comprenda la natura del proprio ruolo, perché il presidente della Liga non è il proprietario del campionato, bensì un manager al servizio dei club che lo compongono e ai quali affida la sua direzione. I club hanno bisogno di qualcuno che svolga questa missione con integrità", ha concluso il club di Florentino Perez.

Cosa aveva detto il presidente Tebas dopo Atletico-Real Madrid

Sul suo account X ufficiale, Javier Tebas si era lasciato andare in queste ore ad un lungo commento dopo Atletico-Real Madrid, alimentando veleni e polemiche che dividono da anni i blancos e il vertice della Liga. Un messaggio in cui aveva chiamato in causa persino José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli, al centro di uno scandalo che aveva inizialmente coinvolto anche il Barcellona per il presunto versamento di alcune tangenti (accusa di "corruzione" decaduta nel maggio 2024): "Eccoci di nuovo, i portavoce e la televisione del regime, a costruire la solita vecchia narrativa: la cospirazione perenne - ha scritto Tebas sui social -. Quando non è colpa di Negreira, è colpa dell'arbitro; quando non è colpa di quello, è colpa del fatto che non sono internazionali. Tutte le squadre possono essere arbitrate da arbitri internazionali e anche da quelli che non lo sono. Nessuno ha il diritto di arbitrare su richiesta. Ma questo articolo va oltre: afferma che gli arbitri danneggiano "il business che li alimenta". Cosa chiede esattamente? Arbitrare in base ai ricavi, agli ascolti o al distintivo? Che modo di intendere l'uguaglianza nella competizione.

Il Real Madrid è fondamentale per la Liga. Ma affermare che "la Liga non vale niente" senza di esso rivela il disprezzo per le altre squadre, i loro tifosi e la loro storia. La competizione non appartiene a nessuno. Sostenere che gli arbitri siano contro il Real Madrid è vivere in un'altra galassia. Questa narrativa serve da scusa per coprire altre carenze che sono evidenti in queste prime partite della stagione. È più comodo parlare di complotto che spiegare cosa succede in campo. E la mia posizione non dipende da nessuna tesi: un errore arbitrale non prova un complotto, né ripeterlo per anni lo trasforma in verità. TOGLIAMOCI LE BENDE DAGLI OCCHI! Siamo a settembre e già si parla di campionato alterato. Nessuno con un minimo di buon senso si beva più questa vecchia scusa".