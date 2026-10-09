Mourinho attacca in conferenza: "Se fischieranno Mbappé sarà una vostra vittoria"

Mourinho è una furia in conferenza stampa e si schiera in difesa di Mbappé alla vigilia della partita di campionato in casa contro il Villarreal. "Se Kylian sarà fischiato sarà una vittoria per voi. Nelle ultime settimane pensavo che ci fossero già abbastanza casi reali nel mondo del calcio: il City, il caso Negreira, Ronaldo. Ma a quanto pare non erano sufficienti. Il Real Madrid è il Real Madrid e bisogna sempre trovare qualcosa", ha precisato lo Special One. Cosa è successo? Mbappé è rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale per un infortunio ed è finito alla ribalta delle cronache per i viaggi in Francia e in Svizzera, per le immagini mentre entrava in un locale e andava in bicicletta, per il suo arrivo lunedì per allenarsi soltanto nel pomeriggio, anziché al mattino.

Mourinho: "È tutto ridicolo"

Mourinho è andato avanti come un fiume in piena: "Se mi sembra esagerato tutto quello che è stato costruito intorno a Mbappé? Non esagerato, ridicolo, ridicolo. Per me un giocatore è un giocatore 24 ore al giorno. Qualsiasi cosa negativa che un calciatore faccia, anche nella sua vita privata, ha sempre delle ripercussioni. Ma in questo periodo i giocatori del Real Madrid sono stati esemplari dal punto di vista professionale. Tutti i giocatori partiti per le nazionali hanno rispettato gli accordi. Mbappé è stato qui, ha ricevuto la sua diagnosi, ha fatto un'altra visita all'esterno perché il suo ginocchio ha una storia clinica che non si può dimenticare. È stato stabilito un programma di recupero, i cui dettagli non avete bisogno di conoscere".

Mourinho: "Cercate solo problemi"

"Ma vi siete messi a cercare altri problemi", ha puntato il dito Mou contro la stampa. "Prima c'era la discoteca, che non era una discoteca. Era un locale trasformato per la settimana della moda di Parigi e adibito a un evento privato. Poi c'era la bicicletta in Svizzera, che si trovava semplicemente in un hotel composto da piccole casette. Ogni casetta aveva un paio di biciclette per raggiungere la zona centrale con i ristoranti, la spa e gli spazi comuni di questo hotel dove regnava una tranquillità assoluta. Ma a quanto pare, stava già partecipando al Giro di Svizzera...", ha aggiunto.