MADRID (SPAGNA). Sofferta vittoria per il Real Madrid , che nell’ultima partita prima della trasferta di Coppa Campioni di Roma , ha la meglio sull’ostico Villarreal , che se la vedrà a sua volta col Napoli . A decidere una gara molto equilibrata ci pensa Diomande , con una rete nella ripresa. Nei minuti successivi, Vinicius si vede annullare il possibile raddoppio e, poi, viene espulso per una tirata alla chioma di Saliba all’inizio della stessa giocata della rete invalidata. Il Real, nonostante l’inferiorità numerica, gestisce con carattere e porta i 3 punti a casa.

Le scelte

La principale sorpresa nell’ultimo undici di Mourinho, prima della partita del cuore con la Roma, è la partenza dal fischio d’inizio di Diomande, preferito a Vinicius. Piuttosto sorprendente anche la riapparizione lampo di Fede Valverde, per cui si era parlato di lesione di 3º grado a una caviglia solo una ventina di giorni fa. Per il resto, non c’è lo squalificato Huijsen, che paga l’espulsione nel polemico derby con l’Atletico che aveva preceduto la sosta. Iñigo Perez, che martedì se la vedrà col Napoli, si affida a un 4-3-3, in cui si fanno notare l’ex Juventus, Renato Veiga, nelle retrovie, e l’esperto Ayoze, in avanti, affiancato da Ilias Akhomach e dal talentuoso Moleiro.

Equilibrio

Ne viene fuori un primo tempo molto equilibrato, con le occasioni da gol ridotte al minimo sindacale. Il primo ad andare vicino al gol è Pape Gueye, che ci prova con una bordata dal limite che sfiora l’incrocio. Il Real risponde, al 7’, con un lancio chilometrico di Alexander Arnold per Carreras, che offre la sponda a Mbappé. L’ex Psg non ci pensa due volte e calcia verso la porta, ma finisce per scheggiare il palo. Il fuoriclasse di Bondy, pescato in area da una millimetrica traiettoria dell’ispiratissimo Alexander Arnold, ci riprova a metà frazione, ma trova la risposta del portiere ospite Gulacsi.

La prodezza

Nella ripresa, il Real si ripresenta con Cucurella al posto del positivo Alvaro Carreras. A mostrarsi più propositivo, però, è il Villarreal. La situazione non convince lo Special One, che al 7’ richiama anche l’altro terzino Alexander Arnold, per giocarsi la carta Vinicius, con un conseguente effetto domino che sposta Valverde sulla corsia destra, Guler sulla mediana e Diomande sul fronte destro dell’attacco. A provarci ancora, per due volte in pochi secondi, è Pape Gueye, ma Courtois non si fa sorprendere. Cambio di fronte e arriva il gol del Real, che si porta in vantaggio con Diomande, che servito da Valverde, s’inventa un diagonale chirurgico che non lascia scmapo a Gulacsi. Il guardalinee alza la bandierina, ma viene smentito dalla tecnologia in campo.

Frustrazione Vinicius

Il Real, ringalluzzito dal gol, continua ad attaccare e, poco prima della mezz’ora, troverebbe anche il raddoppio con Vinicius, che appoggia in rete dopo una prepotente cavalcata dell’assistman Bellingham. L’entusiasmo del Santiago Bernabeu, però, viene frustrato dalla chiamata del Var, che annulla tutto per una tirata di capelli dello stesso Vini a Saliba, a inizio giocata. La rete, così, viene annullata e il brasiliano viene espulso, per lo sconcerto degli spalti. Nell’incandescente finale, i blancos riescono, comunque, a difendere il preziosissimo vantaggio e a portare i 3 punti a casa.