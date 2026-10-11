Bufera Real Madrid: Vinicius espulso dopo il gol. Mourinho furioso dopo la partita: “Se parlo…”

Non accenna a placarsi la critica di José Mourinho verso gli arbitri in Liga. Prima della sosta lo Special One ci aveva lasciato con l'attacco diretto al direttore di gara dopo il derby perso contro l'Atletico. Alla ripresa del campionato, in seguito al successo per 1-0 ottenuto contro il Villarreal, l'allenatore ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Come riportato da Marca, Mourinho avrebbe motivato così la scelta: "Non vengo a parlare perché voglio essere in panchina contro il Siviglia e il Barcellona".