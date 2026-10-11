Bufera Real Madrid: Vinicius espulso dopo il gol. Mourinho furioso dopo la partita: “Se parlo…”
Non accenna a placarsi la critica di José Mourinho verso gli arbitri in Liga. Prima della sosta lo Special One ci aveva lasciato con l'attacco diretto al direttore di gara dopo il derby perso contro l'Atletico. Alla ripresa del campionato, in seguito al successo per 1-0 ottenuto contro il Villarreal, l'allenatore ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Come riportato da Marca, Mourinho avrebbe motivato così la scelta: "Non vengo a parlare perché voglio essere in panchina contro il Siviglia e il Barcellona".
L'espulsione di Vinicius al centro delle proteste del Real Madrid
Al Bernabeu, il Real Madrid, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma in Champions League, ha ottenuto una vittoria di grande importanza contro il Villarreal grazie alla rete di Diomandé. Al centro delle polemiche dei blancos c'è l'espulsione di Vinicius. Il brasiliano, subentrato nella ripresa, aveva trovato la rete del 2-0. L'arbitro, dopo revisione del var, ha però deciso di annullare il gol e mostrare al giocatore il cartellino rosso per avere tirato i capelli a inizio azione a Saliba.
Mourinho non parla dopo la partita: tra due giornate c'è il Clasico
Dopo la rete di Vinicius Mourinho era scoppiato di gioia, correndo in campo per abbracciare il proprio giocatore. Una gioia strozzata dal cartellino rosso. Un finale incandescente, caratterizzato dalle polemiche. I giocatori del Real hanno dovuto faticare per allontanare il numero 7, visibilmente scosso, dal terreno di gioco, per evitare una squalifica più pesante.
Anche Mourinho ha visibilmente contestato la scelta nei confronti del direttore di gara, scegliendo di non parlare dopo la partita a sua volta per evitare squalifiche. Dopo la gara dell'Olimpico contro la Roma, infatti, in Liga il Real affronterà il Siviglia prima del Clasico contro il Barcellona.
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