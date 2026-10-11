Ufficiale: Vinicius rinnova con il Real Madrid per una cifra da capogiro

Vinicius, le scuse social dopo il rosso e le polemiche. E spunta il commento di Bellingham

Espulso durante il match di Liga vinto dal Real Madrid contro il Villarreal, il brasiliano ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: tutti i dettagli
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 11:34

Real MadridVinicius JuniorBellinghamRoma
Real MadridReal Madrid Tutte le notizie sulla squadra

MADRID (SPAGNA) - Vittoria con coda di polemiche quella ottenuta dal Real Madrid al 'Bernabeu' contro il Villarreal nell'8ª giornata della Liga, a pochi giorni di distanza dalla sfida di Champions League contro la Roma che vedrà il tecnico José Mourinho vestire i panni del grande ex all'Olimpico.

Real Madrid-Villarreal 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

 

Vinicius segna, Mourinho corre in campo ad abbracciarlo ma poi succede di tutto
Guarda la gallery

 

Vinicius nella bufera per il rosso in Real Madrid-Villarreal

A far discutere l'espulsione di Vinicius Junior che, entrato all'inizio della ripresa, si è visto prima annullare un gol e poi sventolare in faccia il cartellino rosso al 72' per una tirata di capelli a Nathan Saliba. Un episodio che ha fatto infuriare Mourinho, rimasto in silenzio dopo la partita ("Non vengo a parlare perché voglio essere in panchina contro il Siviglia e il Barcellona"), sul quale è poi tornato lo stesso attaccante brasiliano.

 

Follia Vinicius Junior: tira i capelli a Nathan e viene espulso in Real Madrid-Villarreal
Guarda la gallery

 

Il post social del brasiliano e il commento di Bellingham

"La gioia continua... Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi", ha scritto Vinicius in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nessuna menzione per Nathan dunque, ma il messaggio del brasiliano ha trovato l'apprezzamento dei compagni di squadra, diversi dei quali sono intervenuti tra i commenti. Oltre ai 'like' di Courtois e Rudiger, sono arrivate ad esempio le parole di Bellingham: "Sempre al tuo fianco".

 

 

Tutte le news
Real Madrid

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS