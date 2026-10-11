Vinicius, le scuse social dopo il rosso e le polemiche. E spunta il commento di Bellingham

Real Madrid-Villarreal 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Vinicius nella bufera per il rosso in Real Madrid-Villarreal

A far discutere l'espulsione di Vinicius Junior che, entrato all'inizio della ripresa, si è visto prima annullare un gol e poi sventolare in faccia il cartellino rosso al 72' per una tirata di capelli a Nathan Saliba. Un episodio che ha fatto infuriare Mourinho, rimasto in silenzio dopo la partita ("Non vengo a parlare perché voglio essere in panchina contro il Siviglia e il Barcellona"), sul quale è poi tornato lo stesso attaccante brasiliano.

Il post social del brasiliano e il commento di Bellingham

"La gioia continua... Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi", ha scritto Vinicius in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nessuna menzione per Nathan dunque, ma il messaggio del brasiliano ha trovato l'apprezzamento dei compagni di squadra, diversi dei quali sono intervenuti tra i commenti. Oltre ai 'like' di Courtois e Rudiger, sono arrivate ad esempio le parole di Bellingham: "Sempre al tuo fianco".