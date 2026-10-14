Vinicius squalificato per quattro turni: salta il Clasico con il Barcellona!

Niente Clasico per Vinicius Junior. Il Comitato di Competizione della Federcalcio spagnola ha inflitto quattro giornate di squalifica al brasiliano del Real Madrid, espulso sabato scorso nella sfida del Bernabeu contro il Villarreal . Una stangata che costringerà Mourinho a rinunciare al suo numero 7 nella partita più attesa della stagione, in programma domenica 25 ottobre alle 21 al Camp Nou. Contro il Villarreal, Vinicius aveva trovato la rete del 2-0, ma il VAR ha richiamato l’arbitro che, dopo la revisione al monitor, ha annullato il gol e mostrato il rosso al brasiliano per aver tirato i capelli a Nathan Saliba a inizio azione.

Vinicius, le motivazioni della maxi squalifica

La maxi squalifica è il risultato di due sanzioni distinte, entrambe riportate dall’arbitro nel referto, che ha registrato sia il motivo del cartellino rosso sia quanto accaduto dopo l’espulsione. Questo il testo: "Squalifica di 2 giornate per condotta violenta fuori dal gioco, impossibilità di contendere il pallone o interrompere il gioco, con sanzioni accessorie ai sensi dell’articolo 5. E un’ulteriore squalifica: squalifica di 2 giornate per proteste rivolte all’arbitro, al direttore di gara, all’assistente o al quarto arbitro".

Le partite che salterà Vinicius

Decisivo il fatto che il pallone non fosse conteso al momento della tirata di capelli. A peggiorare la sanzione, un "atteggiamento aggressivo" del giocatore: nel referto si sottolinea come sia stato necessario l’intervento dei compagni per trattenerlo. Vinicius salterà quindi le partite contro Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia. Tornerà a disposizione di Mourinho in Liga solo dopo la sosta per le partite delle nazionali di novembre, nella gara casalinga contro il Celta Vigo del 22 novembre