Vinicius squalificato per quattro giornate: ufficiale l'esito del ricorso presentato dal Real Madrid

L'attaccante brasiliano è stato espulso in occasione del match di campionato contro il Villarreal
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 16:07

viniciusReal MadridLiga
Real MadridReal Madrid Tutte le notizie sulla squadra

Vinicius squalificato per quattro giornate: il verdetto non cambia. La commissione d'appello della Federcalcio spagnola ha infatti respinto il ricorso del Real Madrid confermando il lungo stop, comminato all'attaccante brasiliano in seguito all'espulsione contro il Villarreal per aver tirato i capelli a Nathan.

Follia Vinicius Junior: tira i capelli a Nathan e viene espulso in Real Madrid-Villarreal
Guarda la gallery

Vinicius squalificato: quali partite salterà e quando rientrerà. Ma il Real non si arrende

Vinicius salterà, dunque, le prossime gare della Liga: contro Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia, tornando a disposizione di Mourinho dopo la sosta per le nazionali, nel fine settimana del 21-22 novembre contro il Celta Vigo. I Blancos non hanno incassato il ricorso respinto passivamente o con rassegnazione, non si arrendono e intendono portare il caso davanti al tribunale amministrativo dello sport.

Tutte le news
Real Madrid

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS