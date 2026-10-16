Vinicius squalificato per quattro giornate: ufficiale l'esito del ricorso presentato dal Real Madrid
Vinicius squalificato per quattro giornate: il verdetto non cambia. La commissione d'appello della Federcalcio spagnola ha infatti respinto il ricorso del Real Madrid confermando il lungo stop, comminato all'attaccante brasiliano in seguito all'espulsione contro il Villarreal per aver tirato i capelli a Nathan.
Vinicius squalificato: quali partite salterà e quando rientrerà. Ma il Real non si arrende
Vinicius salterà, dunque, le prossime gare della Liga: contro Siviglia, Barcellona, Racing Santander e Valencia, tornando a disposizione di Mourinho dopo la sosta per le nazionali, nel fine settimana del 21-22 novembre contro il Celta Vigo. I Blancos non hanno incassato il ricorso respinto passivamente o con rassegnazione, non si arrendono e intendono portare il caso davanti al tribunale amministrativo dello sport.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS