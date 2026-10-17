Mourinho durissimo contro Tebas: "Si può perdonare solo se è un caso clinico". Poi la frase su Gasperini

Il Real Madrid volta pagina dopo la Champions e si rituffa in campionato per la sfida contro il Siviglia. Alla vigilia del match Mourinho ha parlato in conferenza stampa ed ha commentato nuovamente le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga, che ha paragonato le strategie di comunicazione dei Blancos a quelle di Goebbels durante il regime nazista: "Sapete già cosa ne penso. È entrato in un campo che è perdonabile solo se è un caso clinico ", ha spiegato Mourinho senza troppi filtri. Tra l'altro, per quelle parole di Tebas il Real Madrid ha già risposto con un comunicato durissimo, nel quale ha ribadito che è "assolutamente intollerabile ed estremamente grave che una persona che ricopre due posizioni di massima responsabilità nel calcio spagnolo ricorra a paragoni tra i metodi di propaganda del club e quelli del regime nazista al fine di screditare la sua dirigenza e il suo canale televisivo".

Mourinho: "Vinicius? Il responsabile è Gasperini"

Mourinho è tornato anche sulla partita di Champions vinta contro la Roma e, in particolare, sulla prova di Vinicius, squalificato in campionato per quattro giornate dopo il caos capitato durante la partita con il Villarreal. "Vinicius ha avuto una partita molto difficile. Il principale responsabile della sua prestazione è Gasperini, che ci ha attaccato con una sola fascia. Tre uomini contro Cucurella e lui", ha detto Mou.

Mourinho: "Dopo la Roma siamo stanchi"

"La squalifica di Vinicius? Sono contento perché pensavo che sarebbe stato squalificato più a lungo", ha aggiunto. Sempre sulla gara contro i giallorossi il tecnico portoghese ha ammesso: "Siamo stanchi. Da quello che ho visto dallo staff medico, chi ha giocato di più è stanco. Domani è un altro giorno. In casa abbiamo buone opportunità per fare dei cambi e far entrare delle energie fresche. Il Siviglia sta giocando bene e ha lottato anche nelle partite perse, ma vogliamo vincere."