Real Madrid, le magie di Guler e Mbappé abbattono il Siviglia

MADRID (SPAGNA). Convincente successo per il Real Madrid , che a una settimana esatta dal Clasico , cala il poker davanti al malcapitato Siviglia. Con diverse soluzioni risultate determinanti per l’assurda remontada di mercoledì sera, sulla Roma , i blancos si portano in doppio vantaggio, nel primo tempo, con due autentiche prodezze di Guler e Mbappé . Nella ripresa, i ragazzi di Mourinho completano il poker ancora con l’ex Psg, dal dischetto, e con Diomande . Di Manu Bueno il gol dell’onore ospite. Blancos, che mercoledì se la vedono col Lipsia in Champions League, di nuovo a -6 dal Barça.

Alla romana

Vinicius sconta la prima delle quattro giornate di squalifica guadagnate per la tirata di capelli a Nathan Saliba del Villarreal e alle successive proteste, e lo Special One, così, pensa bene di riproporre alcune soluzioni risultate decisive per la remontada dell’Olimpico sulla Roma. Parte per la prima volta dal fischio d’inizio, in stagione, Endrick, schierato nuovamente sul fronte destro dell’attacco, con Diomande sull’altro lato. Accanto a Tchouameni, sulla mediana, si rivede Arda Guler, col conseguente spostamento di Valverde nel ruolo di terzino destro. Luis Garcia Plaza risponde con uno speculare 4-2-3-1, col possente centravanti scozzese, Robbie Ure, come principale referente offensivo.

Di prodezza in prodezza

Dopo i primi minuti di studio, il Real comincia a prendere il sopravvento e testa i riflessi di Vlachodimos con due botte dal limite di Valverde ed Endrik. A metà frazione, l’andaluso Peque crolla sulla trequarti, dopo un contatto con Guler. Ne viene fuori una mini zuffa, con gli ospiti che chiedono l’espulsione del turco per una gomitata. A pagare per tutti, alla fine, sono Huijsen e Felix Correia, che si pigliano un’ammonizione per uno. Qualche minuto dopo, proprio Guler rompe gli equilibri con uno spettacolare sinistro di prima intenzione da fuori area, che con un effetto a uscire s’infila nell’angolino lontano. Una volta sbloccato il risultato, il Real inizia a giocare con ancor maggior disinvoltura e, al 37’, trova il raddoppio con una giocata da urlo di Mbappé, che liberato da una raffinatezza di Bellingham, fa secco Kike Salas con una piroetta e, poi, mette a sedere Valchodimos con un elegante cambio di piede e deposita in rete. Tutti in piedi, al Bernabeu, per applaudire l’ex Psg. Nel finale della frazione, Courtois nega la rete ad Agoumé con una grande parata a mano aperta a terra.

Poker

La ripresa si apre con Ejuke per un Ruben Vargas non al meglio, tra gli ospiti, e proprio il nuovo entrato, nei primi minuti, sfiora la rete con un tiro che sorvola di poco la traversa. I blancos rispondono con uno spunto di Diomande, che manca di poco il tris. Varcata l’ora di gioco, Diomande lancia Mbappé , che s’incrocia in area con Castrin e crolla a terra. Per il signor Busquets Ferrer è rigore, che lo stesso attaccante francese s’incarica di realizzare con un malizioso scavetto. 9º gol in Liga per il fuoriclasse di Bondy. A una decina di minuti dal termine, Manu Bueno prova a rimettere in partita il Siviglia con la rete del momentaneo 3-1, ma poco dopo ci pensa Diomande, con un bolide dal limite, a chiudere ogni discorso. 16ª vittoria di fila, al Santiago Bernabeu, per José Mourinho, contando anche la precedente esperienza alla guida del Real.