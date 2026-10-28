Il Real Madrid si scusa per il caso Mbappé e arriva la risposta della Cina

Dopo le scuse di Mbappé al popolo cinese ora sono arrivate anche quelle del Real Madrid . Il tema è naturalmente il caos scoppiato sul web e in Cina dopo alcune parole del fuoriclasse dei Blancos sul defunto dittatore Mao Zedong, utilizzato per la creazione di un meme , diventato virale. Nel giro di poche ore Kylian ha scoperto di essere arrivato secondo al Pallone d'Oro alle spalle di Kane e si è visto obbligato a scusarsi dopo il polverone e le polemiche che si sono sollevati intorno a lui. Proprio per questo, anche il Real ha scelto di intervenire con un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Real sul caso Mbappé

Il Real Madrid ha diffuso una nota ufficiale per scusarsi con il popolo cinese ed esprimere il proprio rammarico per il disagio causato dalle parole dell'attaccante francese, ribadendo il rispetto per la Cina, la sua storia e la sua cultura, e si è unito alle scuse già presentate dal giocatore. Nella nota si legge: "Il Real Madrid desidera porgere le proprie scuse al popolo cinese per il disagio che le recenti dichiarazioni del nostro giocatore Kylian Mbappé possono aver causato. Il nostro club nutre un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che nutrono affetto e ammirazione per il Real Madrid. Il club si unisce alle scuse pubbliche espresse da Kylian Mbappé, con le quali il giocatore ha manifestato il proprio rammarico per le sue parole e ribadito il suo rispetto nei confronti del popolo cinese.Il Real Madrid riafferma il proprio impegno nei confronti dei valori del rispetto, della convivenza e della comprensione tra le culture, ed esprime l'auspicio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che lo uniscono alla Cina e ai suoi cittadini".

La replica della Cina a Mbappé

La Cina ha risposto alle scuse pubblicate da Mbappé: "Prendiamo sul serio le scuse presentate dalla persona interessata". Va ricordato che le polemiche avevano portato alla rottura di accordi commerciali tra Mbappé e alcuni sponsor cinesi e alla rimozione di contenuti che riguardavano l'attaccante sulle piattaforme social.