Mourinho si emoziona per il Pallone d'oro a Kane, poi la frecciata su Mbappé: "È il migliore dei Mondiali..."
MADRID (SPAGNA) - Dopo aver riaperto la Liga battendo a domicilio con il suo Real Madrid la capolista Barcellona, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'11ª giornata sul campo del Racing Santander, in programma domani (domenica 1° novembre, ore 16:15) a tre giorni da quella di Champions League nella tana dell'AEK Atene.
Liga: la classifica aggiornata
Mourinho e il Pallone d'oro a Kane
Tra i vari argomenti trattati con i giornalisti presenti c'è stato anche il Pallone d'oro assegnato a Kane, ora stella del Bayern Monaco, ma un tempo calciatore di Mourinho nel Tottenham, che l'ha spuntata anche sul madridista Mbappé: "Ho avuto il privilegio di lavorare con Harry. È un grande giocatore, un grande professionista e una grande persona - ha detto il tecnico del Real Madrid -. Nonostante la frustrazione per il fatto che il mio giocatore non abbia vinto, devo anche essere onesto e dire che sono molto felice per Kane, perché è un giocatore e un ragazzo che alla sua età si merita un po' di gioia e di coronare così la sua carriera".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS