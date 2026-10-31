Mourinho si emoziona per il Pallone d'oro a Kane, poi la frecciata su Mbappé: "È il migliore dei Mondiali..."

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Mourinho e il Pallone d'oro a Kane

Tra i vari argomenti trattati con i giornalisti presenti c'è stato anche il Pallone d'oro assegnato a Kane, ora stella del Bayern Monaco, ma un tempo calciatore di Mourinho nel Tottenham, che l'ha spuntata anche sul madridista Mbappé: "Ho avuto il privilegio di lavorare con Harry. È un grande giocatore, un grande professionista e una grande persona - ha detto il tecnico del Real Madrid -. Nonostante la frustrazione per il fatto che il mio giocatore non abbia vinto, devo anche essere onesto e dire che sono molto felice per Kane, perché è un giocatore e un ragazzo che alla sua età si merita un po' di gioia e di coronare così la sua carriera".

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