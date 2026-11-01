Dove vedere Racing Santander-Real Madrid in tv? Dazn o Prime Video, orario
Dopo la vittoria nel Clasico, torna in campo il Real Madrid. La squadra di José Mourinho, in occasione dell'undicesima giornata di Liga, sarà ospite del Racing Santander. L'obiettivo per i blancos è quella di tenere la scia dell'Atletico e del Barcellona, che hanno vinto le rispettive partite.
Racing Santander-Real Madrid, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 16:15 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "El Sardinero" di Santander, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Lopez e Mourinho.
Dove vedere Racing Santander-Real Madrid in diretta tv
Racing Santander-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Racing Santander-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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