Dove vedere Racing Santander-Real Madrid in tv? Dazn o Prime Video, orario

Dopo la vittoria nel Clasico, torna in campo il Real Madrid. La squadra di José Mourinho , in occasione dell'undicesima giornata di Liga , sarà ospite del Racing Santander. L'obiettivo per i blancos è quella di tenere la scia dell'Atletico e del Barcellona , che hanno vinto le rispettive partite.

Racing Santander-Real Madrid, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 16:15 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "El Sardinero" di Santander, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Lopez e Mourinho.

Dove vedere Racing Santander-Real Madrid in diretta tv

Racing Santander-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Racing Santander-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.