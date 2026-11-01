Il Real Madrid non si ferma più: che tris a Santander!

SANTANDER (SPAGNA). Sesto successo di fila, dopo la sosta, per il Real Madrid , che a una settimana dalla vittoria nel Clasico , conferma l’ottimo stato di forma anche al Sardinero, dove risolve la pratica Racing Santander fin dal primo tempo. I blancos mettono la gara in discesa grazie alle reti di Mbappé , Bellingham e Diomandé , per poi gestire, senza patemi, nella ripresa. Successo che permette ai ragazzi di José Mourinho di mantenersi a -3 dal Barça e -1 dall’ Atletico Madrid . Mercoledì, Courtois e compagni sono attesi dalla trasferta Champions di Atene , dove se la vedranno con l’ Aek di Luka Jovic .

Conferme

Due variazioni rispetto al trionfale Clasico di domenica scorsa per il Real. Smaltita l’influenza, Courtois si riprende il posto, a scapito di Lunin, mentre l’acciaccato Valverde viene rilevato da Alexander-Arnold. Confermata, così, la contemporanea presenza in campo di Bernardo Silva e Guler, mentre il sempre più consolidato Yan Diomande gioca ancora al posto di Vinicius, che sconta la terza delle quattro giornate di squalifica guadagnate a Villarreal. Il Racing risponde con uno speculare 4-2-3-1, in cui si fanno notare l’italiano Matteo Prati, in prestito dal Cagliari, e il grande ex, Sergio Canales, tornato nel club da cui era partito, dopo l’ultima esperienza a Monterrey, in Messico.

In discesa

Sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria del Camp Nou, il Real parte con piglio sicuro e non ce n’è per nessuno. Dopo due gol sfiorati da Guler, che allarga di un nulla la girata di destro, e da Bellingham, che si vede neutralizzare il colpo di testa ravvicinato dal reattivo Agirrezabala, i blancos si guadagnano un rigorino, per un contatto impercettibile tra Prati e Mbappé. Si incarica dell’esecuzione lo stesso ex Psg, che realizza il suo 10º gol in Liga. A metà frazione, arriva il raddoppio di Bellingham, che appare alle spalle della difesa cantabra, liberato da un lancio illuminante di Guler. L’inglese mette a sedere il portiere di casa e deposita nella posta incustodita. Il tris è di Diomande, che insacca con un pauroso destro dal limite, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Placida la ripresa per i blancos, che hanno un solo brivido, poco prima della mezz’ora, quando l’arbitro segnala un rigore per un tocco di mano di Tchouameni, salvo poi rivedere la decisone dopo il richiamo del Var. Nel finale, annullato il possibile poker di Bellingham, pizzicato in fuorigioco. Blancos di nuovo a -3 dalla vetta.