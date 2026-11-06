Mourinho e l’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo: “La sua carriera non è finita”

L'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese continua a far discutere. A intervenire sulla decisione di CR7 è anche José Mourinho, attuale allenatore del Real Madrid, che ha voluto esprimere il proprio rispetto per la scelta dell'ex attaccante dei Blancos, sottolineando però come la sua avventura nel mondo del calcio sia tutt'altro che conclusa. "Non voglio commentare l'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese. Va rispettato, e io lo rispetto. Non è un ritiro. La sua carriera non è finita. Chiunque lo conosca sa che ha ancora degli obiettivi da raggiungere", ha dichiarato lo Special One, convinto che il fuoriclasse portoghese abbia ancora traguardi importanti da inseguire prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.