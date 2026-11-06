Mourinho e l’addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo: “La sua carriera non è finita”
L'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese continua a far discutere. A intervenire sulla decisione di CR7 è anche José Mourinho, attuale allenatore del Real Madrid, che ha voluto esprimere il proprio rispetto per la scelta dell'ex attaccante dei Blancos, sottolineando però come la sua avventura nel mondo del calcio sia tutt'altro che conclusa. "Non voglio commentare l'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese. Va rispettato, e io lo rispetto. Non è un ritiro. La sua carriera non è finita. Chiunque lo conosca sa che ha ancora degli obiettivi da raggiungere", ha dichiarato lo Special One, convinto che il fuoriclasse portoghese abbia ancora traguardi importanti da inseguire prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.
Lo Special One e Cristiano Ronaldo: le parole sul ritiro dalla nazionale
Mourinho, però, non ha nascosto qualche perplessità sulle modalità dell'addio di Ronaldo alla nazionale. Il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti scelto di salutare i tifosi attraverso un video nel quale ha letto una lettera, senza organizzare una cerimonia pubblica per celebrare la conclusione del suo percorso con la maglia del Portogallo. "L'unica cosa che vorrei è che il suo ritiro da calciatore avvenisse in un giorno diverso da ieri", ha aggiunto Mourinho, lasciando trasparire il desiderio di vedere CR7 protagonista di un saluto differente quando arriverà il momento di chiudere definitivamente la carriera.
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