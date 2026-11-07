Dove vedere Valencia-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario

Il Valencia ospita il Real Madrid al Mestalla in una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre. I padroni di casa di Javier Aguirre , diciannovesimi con 9 punti, sono tornati a vincere sul campo dell'Elche e cercano il primo successo interno in campionato. Il Real Madrid di José Mourinho , terzo a quota 27, arriva invece da sette vittorie consecutive tra Liga e Champions League e vuole allungare la propria striscia positiva prima della sosta per le nazionali e tenere il passo del Barça.

Valencia-Real Madrid, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio Mestalla di Valencia. Direzione di gara affidata a Francisco Hernandez Maeso.

Dove vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv

Valencia-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Valencia-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.