Dove vedere Valencia-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita della dodicesima giornata di Liga
Il Valencia ospita il Real Madrid al Mestalla in una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre. I padroni di casa di Javier Aguirre, diciannovesimi con 9 punti, sono tornati a vincere sul campo dell'Elche e cercano il primo successo interno in campionato. Il Real Madrid di José Mourinho, terzo a quota 27, arriva invece da sette vittorie consecutive tra Liga e Champions League e vuole allungare la propria striscia positiva prima della sosta per le nazionali e tenere il passo del Barça.
Valencia-Real Madrid, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 21 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio Mestalla di Valencia. Direzione di gara affidata a Francisco Hernandez Maeso.
Dove vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv
Valencia-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Valencia-Real Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS