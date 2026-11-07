Il Real Madrid mette la quinta e riacciuffa il Barcellona

VALENCIA (SPAGNA). Nuovo successo per l’inarrestabile Real Madrid di José Mourinho , che fa bottino pieno anche al Mestalla e inanella, così, la 5ª vittoria consecutiva in Liga. Risultato che permette ai blancos di scavalcare l’ Atletico e riacciuffare, in vetta, il Barça , a ventiquattr’ore dallo scontro diretto tra colchoneros e blaugrana. A decidere la gara ci pensano Fede Valverde , Guler e il solito Mbappé , alla 7ª partita di fila sempre in gol. Valencia sempre più inguaiato, nei bassifondi della classifica.

Alta intensità

Prima del fischio d’inizio, cala un silenzio irreale sul Mestalla, che ricorda commosso Jesus de Miguel, l’attaccante del Tenerife mancato tragicamente a seguito di uno scontro di gioco col portiere dell’Andorra, Jesus Owono. Poi, inizia una partita intensissima, col Real che attacca a testa bassa, col medesimo undici schierato nel vittorioso Clasico, con l’unica eccezione di Lunin sostituito dal titolarissimo Courtois, che al Camp Nou non c’era a causa di un’inopportuna influenza. Il blindatissimo Valencia di Javier Aguirre lotta col coltello tra i denti e prova a ripartire con i velocisti Umar Sadiq e Danjuma e, attorno al 20’, sfiora il vantaggio, con Mayol che ruba palla, al limite dell’area blanca, a Tchouameni e spara forte all’incrocio, ma trova la risposta del reattivo Courtois, che devia in angolo. Sulla giocata successiva al corner, Guido Rodriguez andrebbe in gol, ma viene pizzicato in fuorigioco.

Uno due

Scampato il pericolo, il Real riparte all’attacco e, poco prima della mezz’ora, il battagliero Pablo Maffeo commette un fallo su Mbappé al limite dell’area. I blancos chiedono l’espulsione, per i padroni di casa non c’era neppure l’infrazione. Fatto sta che il difensore se la cava con un’ammonizione e proprio a seguito dalla punizione, calciata da Mbappé contro la barriera, arriva il gol del vantaggio di Fede Valverde, che si getta sulla respinta e spara forte alle spalle di Dimitrievski. Una volta avanti, i ragazzi di Mourinho non mollano la presa e, al 36’, trovano il raddoppio con Guler, che insacca da centro area al termine di una travolgente azione sulla mancina dello scatenato Bellingham. 3º gol in Liga per il turco, che prima dello scadere si vede negare il bis personale dal portiere macedone.

Tris blanco

La ripresa si riapre con Luis Rioja che rileva De Hass, tra i padroni di casa, ma è sempre il Real che continua a fare la partita e a confezionare le occasioni più ghiotte. Ci provano subito Guler e, in due occasioni, Mbappé, ma Dimitrievski non si fa superare. L’assedio prosegue con uno spunto di Bellingham e una spettacolare rovesciata di Mbappé, ma Dimitrievski riesce ancora a togliere le castagne dal fuoco. Non gli è da meno Courtois, che qualche minuto dopo para a terra un diagonale di Danjuma. A calare il tris ci pensa Mbappé, che imbeccato dall’ispirato Guler, mette a sedere l’estremo difensore di casa e deposita in rete il suo 13º gol nel torneo. Qualche attimo dopo, il Valencia si ritrova in dieci a seguito del cartellino rosso diretto guadagnato da Gayà, per un’entrataccia sullo stesso Mbappé. Partita virtulamente conclusa. Real, per una notte, in vetta alla classifica in coabitazione col Barça.