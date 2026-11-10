Cucurella incorona Mourinho: "È molto vicino ai giocatori, bisogna fare quello che dice"

Cucurella incorona Mourinho: "Bisogna fare quello che dice, è lui il capo"

Autostima alle stelle e consapevolezza figlia di una mentalità vincente acquisita col tempo, attraverso vittorie e partite giocate. Tutto questo è il Cucurella di oggi, perché nel calcio ci sono le categorie. Come direbbe qualcuno. E dopo i successi con la nazionale spagnola di De la Fuente, l'ex Chelsea vuole togliersi grandi soddisfazioni anche con il Real Madrid di José Mourinho, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato: "Veniamo da un ottimo periodo e la squadra è molto solida. Il confronto con il Psg? Non guardo molto le loro partite, a dire il vero. È molto forte, ma in questo momento la squadra migliore è il Real Madrid". E poi, parole al miele per lo Special One, guida dei blancos e riferimento per ambiente e spogliatoio: "L’immagine che si ha di lui è diversa, in positivo. È molto vicino ai giocatori, una bravissima persona, gli piace parlare e scherzare. Lo si ascolta perché è il capo, - ha sottolineato Cucurella ai microfoni de El Partidazo de COPE - anche se a me, per esempio, non mette soggezione. Bisogna fare quello che dice".