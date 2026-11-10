Cucurella incorona Mourinho: "È molto vicino ai giocatori, bisogna fare quello che dice"
Momento magico per la Spagna di De la Fuente e il Real Madrid di José Mourinho, due formazioni accomunate da un pilastro come Marc Cucurella, voluto fortemente dallo Special One tra le fila dei blancos. Dopo l'esperienza in Premier League alla corte del Chelsea, il classe '98 si sta confermando anche in Liga, una volta laureatosi campione del mondo e d'Europa con le Furie Rosse. E ora sta facendo le fortune del manager portoghese, fondamentale nel suo percorso di crescita.
Cucurella incorona Mourinho: "Bisogna fare quello che dice, è lui il capo"
Autostima alle stelle e consapevolezza figlia di una mentalità vincente acquisita col tempo, attraverso vittorie e partite giocate. Tutto questo è il Cucurella di oggi, perché nel calcio ci sono le categorie. Come direbbe qualcuno. E dopo i successi con la nazionale spagnola di De la Fuente, l'ex Chelsea vuole togliersi grandi soddisfazioni anche con il Real Madrid di José Mourinho, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato: "Veniamo da un ottimo periodo e la squadra è molto solida. Il confronto con il Psg? Non guardo molto le loro partite, a dire il vero. È molto forte, ma in questo momento la squadra migliore è il Real Madrid". E poi, parole al miele per lo Special One, guida dei blancos e riferimento per ambiente e spogliatoio: "L’immagine che si ha di lui è diversa, in positivo. È molto vicino ai giocatori, una bravissima persona, gli piace parlare e scherzare. Lo si ascolta perché è il capo, - ha sottolineato Cucurella ai microfoni de El Partidazo de COPE - anche se a me, per esempio, non mette soggezione. Bisogna fare quello che dice".
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