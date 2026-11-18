È ufficiale il rinnovo di Arda Güler con il Real Madrid di Florentino Perez . Accordo fino a giugno 2032 tra il fantasista turco e i blancos, attualmente allenati da José Mourinho. Finora, in questa stagione, il ragazzo cresciuto nel Fenerbahce ha messo a referto 4 gol e 7 assist in 14 partite giocate , considerando tutte le competizioni.

Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Arda Güler: l'annuncio del club

"Il Real Madrid C. F. e Arda Güler - si legge nella nota ufficiale del club spagnolo - hanno concordato di prorogare il contratto del nostro giocatore, che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2032. Arda Güler è approdato al Real Madrid nel luglio 2023 all’età di 18 anni. Nelle quattro stagioni in cui ha indossato la nostra maglia, ha disputato 126 partite e ha vinto 5 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa UEFA, 1 LaLiga e 1 Supercoppa di Spagna.

È un calciatore della Nazionale turca, con la quale ha disputato finora 38 partite. Lo scorso settembre ha ricevuto il premio come miglior esordiente della Champions League 2025-2026".

Güler giura amore eterno al Real Madrid: "Il mio sogno è indossare questa maglia per molti anni"

A margine del prolungamento di contratto, Arda Güler ha dedicato al Real Madrid e ai suoi tifosi un messaggio social molto speciale: "Quando ho indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid, sapevo che stavo entrando a far parte di una storia immensa. Oggi provo lo stesso orgoglio e la stessa felicità, ma con una responsabilità ancora maggiore. Il mio sogno - ha aggiunto il calciatore turco sul suo account Instagram ufficiale - è indossare questa maglia per molti anni, vincere insieme nuovi titoli e, un giorno, lasciare la mia impronta in questa storia unica".